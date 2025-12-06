bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
“20 паса за нищо!” — Батистута разкъса философията на Пеп

Ние ставахме легенди — те стават статистика, критичен е легендарният аржентинец

Getty Images/Guliver Photos

Габриел Батистута, човекът, който караше защитниците да се кръстят, преди да го видят в тунела, днес говори без без филтър за съвременния футбол – и главната мишена носи името Пеп Гуардиола.

"Деветки като мен и Виери вече не съществуват. Защото футболът се превърна в лаборатория. В схема. В числово упражнение.
Нападателите вече не са хищници, а бегачи по диагонали”, коментира той пред  аржентинския TyC.

В тонът му няма и капка носталгия. “Всички се опитват да бъдат Гуардиола – и точно затова футболът изгуби душата си. Един печели — хиляда копират. Но няма втори Гуардиола. И докато всички седят, подават си и чакат "перфектния момент", футболът умира от скука.

"Да накарате вратаря да заспи, ли?”

20 докосвания около наказателното поле — за какво? Да накарате вратаря да заспи, ли?”

Снимка: Reuters

Той подчерта и нещо, което мнозина мислят, но не казват на глас: “Имаме играчи като роботи, изпълняващи програма. Пеп е успешен, но неговата формула отне нещо — инстинкта, лудостта, непредсказуемостта. Там, където преди живееше деветката.”

“Днешните нападатели тичат много, но живеят малко”

“Ние стояхме в наказателното поле не защото мързелувахме — а защото там ставахме легенди. Днес нападателите са халфове, крила, бекове… само не и убийци.”

Батистута спечели титлата в Серия А с Рома през сезон 2000/01, както и Купата с Фиорентина през 1995/96 и две Суперкупи на Италия с двата клуба.

Легенда

Игра с Аржентина на световните първенства през 1994, 1998 и 2022 г., където отбеляза 10 гола в 12 мача.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Изигра 78 мача за "албиселесте", отбеляза 56 гола и е вторият най-добър реализатор в историята на националния отбор, след Лионел Меси, който има 115 попадения в 196 срещи.

В Аржентина той носи екипа на Нюелс Олд Бойс, Ривър Плейт и Бока Хуниорс, а след две години в Катар, прекрати кариерата си през 2005 г. в Ал Араби.

