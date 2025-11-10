По най-канадския начин - при снежна буря и -8°C, се изигра финалният мач на Канадската Висша лига между Атлетико Отава и Кавалри. Домакините от Атлетико Отава написаха история, след като спечелиха първата си титла с драматична победа 2:1 след продължения над Кавалри.

Главният герой на снежната приказка бе Дейвид Родригес, който взе нещата в свои ръце и реализира и двата гола за шампионите. Изравнителното му попадение – зрелищна задна ножица в ледената виелица – вече е кръстено от феновете "Ледената ножица" - момент, който ще остане в историята на канадския футбол.

Снимка: BBC

Със снегорин на терена

Цифрите на таблото не разкриват дори част от случилото се на терена. Мачът бе прекъсван неколкократно, за да бъде разчистен снегът от игрището. Линиите се почистваха на всеки 15 минути, вратарите се погрижиха за наказателните полета с лопати, а през втората част теренът стана почти неизползваем.

Снимка: BBC

Преди продълженията дори снегорин трябваше да влезе на терена.

Бившият халф на Рейнджърс Фрейзър Еърд, облечен само с къси ръкави, изведе Кавалри напред с дузпа в 33-ата минута, отпразнува гола си с плъзгане по снега и веднага бе "обстрелян" със снежни топки от феновете на домакините.

"Ледената ножица"

Снимка: BBC

Само 7 минути по-късно обаче настъпи моментът, който вече се превръща в легенда. 23-годишният Давид Родригес изравни резултата с невероятна акробатична ножица, която се отби в напречната греда и влезе във вратата – гол, който феновете вече наричат „ледената ножица“ (icicle kick).

View this post on Instagram A post shared by bTV Sport (@btvsport)

Отново Родригес донесе и победата в 107', когато прехвърли стража на гостите Марко Кардучи.

Снимка: BBC

Мексиканецът, който се присъедини към Атлетико Отава едва през февруари, призна след мача:

„Никога не съм играл в сняг преди. Но когато видях, че вали, си казах – ще бъде добър ден.“

Канадската Висша лига стартира през 2017 г., а Атлетико Отава, филиал на испанския гранд Атлетико Мадрид, е създаден през 2020 г.

