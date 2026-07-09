Световен футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Бивш румънски национал се удави в езеро Габриел Мурешан има мачове в Шампионската лига срещу Челси, Манчестър Юнайтед и Рома

Бившият румънски футболист Габриел Мурешан е починал след удавяне в езеро близо до града, където беше кмет. Трагичната новина съобщават местни медии.

От румънската футболна федерация потвърдиха смъртта на 44-годишния бивш халф. Той има 9 мача за националния отбор, включително в квалификации за световно и европейско първенство от 2007 до 2011 година.

"Румънската футболна федерация изразява най-искрените си съболезнования на семейството, приятелите и всички, които познаваха Габриел Мурешан", се казва в съобщението на централата.

Той беше "предан служител на нашата общност", съобщиха от общината в румънския град Аполд, на който Мурешан беше кмет от 2020 година.

Най-успешният период в кариерата на Габриел Мурешан е с Клуж, където спечели три титли и три купи на Румъния в рамките на шест сезона.

Мурешан игра три сезона от груповата фаза на Шампионската лига, включително и мачове срещу Челси, Манчестър Юнайтед и Рома. В кариерата си още е носил екипа на Глория Бистрица, Газ Метан Медиаш, Търгу Муреш и руския Том Томск.

От УЕФА също изказаха съболезнования за смъртта на Габриел Мурешан.