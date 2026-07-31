Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Меси избра семейството пред 1.5 милиарда евро Най-голямата оферта в историята на футбола Снимка: Reuters

Лионел Меси е отказал най-голямата финансова оферта в историята на спорта, защото е избрал семейството си пред милиардите. Това разкри бившият президент на Ал Итихад - Анмар Ал Хайли, който призна, че саудитският клуб е направил всичко възможно, за да привлече световния шампион от Катар 2022.

По думите му на аржентинската суперзвезда е било предложено възнаграждение от впечатляващите 1.5 милиарда евро, но отговорът е бил категоричен - не.

След раздялата си с ПСЖ през лятото на 2023 г. Меси беше най-желаният свободен агент във футбола. За подписа му се бореха клубове от Саудитска Арабия и САЩ, а в крайна сметка осемкратният носител на "Златната топка" избра Интер Маями.

„Предложихме му 1,5 милиарда евро, но той отказа, защото семейството му искаше да живее в Маями. Най-много ни впечатли, че дори не се поколеба. Можеше да опита да ги убеди, но не го направи. Избра семейството пред парите и ние уважаваме това решение. Семейството винаги е по-важно от всяка сума“, заяви Ал Хайли.

Изборът на Меси се оказа напълно логичен и извън терена. В Маями той не само се присъедини към проекта на Дейвид Бекъм във Флорида, но и остана по-близо до Аржентина и националния отбор.