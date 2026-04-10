bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо

Бивш треньор на ЦСКА: Напишете, че съм пребил 100-килограмов украинец

Саша Илич обясни какво се е случило на тренировката на Сумгаит

Бившият треньор на ЦСКА Саша Илич се е сбил със свои футболист в първодивизионния Сумгаит от Азербайджан. 

Такива информации се появиха в няколко местни медии и бързо достигнаха до Балканите. 

Оказва се, че това не е точно така!

Думите на Илич

"Това са пълни глупости. Ако искате да придадете повече тежест, напишете, че съм пребил украинец, който е висок 195 сантиметра и тежи 100 килограма. Сякаш съм някакъв Херкулес", коментира Илич пред сръбския "Телеграф". 

Според изданията в Азербайджан, Илич се е сдърпал с Данило Бескоровайни. Двамата са се скарали на тренировка, а след това се е стигнало и до физически сблъсък. Това е причината стражът да е резерва в последните мачове. 

Илич обаче напълно опроверга слуховете. 

Ситуацията

Саша Илич е начело на Сумгаит от лятото на 2025 г. Тимът му е в средата на класирането, но далеч от зоната на изпадащите. 

Наскоро той критикува открито ръководството на клуба си, тъй като през зимния трансферен прозорец към Сумгаит не се присъедини нито един нов футболист. Договорът на сърбинът е до края на сезона и той е категоричен, че ще си търси друга работа след това. 

Саша Илич е една от легендите на Партизан, като има 19 сезона за белградския гранд като треньор и над 400 мача. 

След края на активната си футболна кариера той се насочи към треньорската скамейка и през сезон 2022/2023 бе начело на ЦСКА.

 
Тагове:

цска бой Саша Илич Данило Бескоровайни Сумгаит

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV