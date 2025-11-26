CR7 поръча 35 бутикови часовника за своите съотборници

След историческата победа на Португалия в Лигата на нациите 2025, Кристиано Роналдо реши да отбележи триумфа по начин, който само той може: подари уникални, персонализирани часовници Jacob & Co на всички свои съотборници.

Не просто луксозни — произведени в едва 35 броя, с открит механизъм, специален дизайн и… португалския герб. Часовници за шампиони.

Но най-силният момент дойде със специалния жест към семейството на трагично загиналия Диого Жота. CR7 изпрати часовник с името и номера на Жота — силен символ на уважение и памет.

Celebrating victory on every detail.



The Jacob & Co Epic X – UEFA Nations League 2025 Champions is a custom edition made for @portugal ’s national team.



A skeleton dial, bespoke design, and the Portuguese crest — a watch as exceptional as the champions themselves.



Limited to… pic.twitter.com/ZajX7QTuAx — Jacob&Co (@_Jacobandco) November 13, 2025

Както казва журналистът Нуно Луш: „Това са жестове, които Роналдо прави без медийна помпозност. Това е истинският той.“

Асът на Ал Насър лично е поръчал бутиковите бижута от своя приятел и известен часовникар Якоб Араб и ги е връчил на съотборниците си в навечерието на квалификацията с Армения.

Португалия спечели финала срещу Испания след драма с дузпи 5:3 (2:2 в редовното време), а митичният футболист беше лидер от първата до последната минута.

Подаръкът... той е просто продължение на неговия дух — към отбора, към страната и към тези, които вече ги няма, но остават част от семейството.

