CR7 поръча 35 бутикови часовника за своите съотборници

Не забрави и за Диого Жота


БГНЕС

След историческата победа на Португалия в Лигата на нациите 2025, Кристиано Роналдо реши да отбележи триумфа по начин, който само той може: подари уникални, персонализирани часовници Jacob & Co на всички свои съотборници.

Не просто луксозни произведени в едва 35 броя, с открит механизъм, специален дизайн и… португалския герб. Часовници за шампиони.

Но най-силният момент дойде със специалния жест към семейството на трагично загиналия Диого Жота. CR7 изпрати часовник с името и номера на Жота силен символ на уважение и памет.

Както казва журналистът Нуно Луш: Това са жестове, които Роналдо прави без медийна помпозност. Това е истинският той.“

Ето къде и кога ще е сватбата на Роналдо и Джорджина

Асът на Ал Насър лично е поръчал бутиковите бижута от своя приятел и известен часовникар Якоб Араб и ги е връчил на съотборниците си в навечерието на квалификацията с Армения.

Португалия спечели финала срещу Испания след драма с дузпи 5:3 (2:2 в редовното време), а митичният футболист беше лидер от първата до последната минута.

Подаръкът... той е просто продължение на неговия дух към отбора, към страната и към тези, които вече ги няма, но остават част от семейството.

кристиано роналдо семейство жест подарък часовници лига на нациите Диого Жота Якоб Араб бутикови

