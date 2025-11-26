Размина му се! Роналдо извади страшен късмет

Добри новини за Кристиано Роналдо. Португалският голмайстор се размина с наказание и ще може да играе още в първия двубой на родината си на световното първенство, след като Международната федерация по футбол (ФИФА) го санкционира условно.

Той е с отнети права само за един от три мача, след като удари без топка ирландеца Дара О'Шей в квалификациите в Зона Европа.

На линия за Мондиал 2026

Промяната в наказанието означава, че Роналдо ще бъде на разположение на националния тим още за първия двубой на Португалия на финалите в САЩ, Канада и Мексико.

Снимка: Reuters

Жребият ще бъде теглен на 5 декември във Вашингтон.

"Ако за този едногодишен период Кристиано Роналдо наруши правилата по сходен начин, наказанието ще бъде наложено моментално от Дисциплинарната комисия за следващите два мача на представителния отбор на Португалия", съобщават от ФИФА, цитирани от агенция "Ройтерс".

Роналдо вече изтърпя мач наказание, след като не игра за националния си отбор срещу Армения на 16 ноември.

Снимка: БГНЕС

Това бе първи червен картон за нападателя в кариерата му за Португалия, за която има 226 мача.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK