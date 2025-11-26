bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Размина му се! Роналдо извади страшен късмет

Добри новини за португалския голмайстор

БГНЕС

Добри новини за Кристиано Роналдо. Португалският голмайстор се размина с наказание и ще може да играе още в първия двубой на родината си на световното първенство, след като Международната федерация по футбол (ФИФА) го санкционира условно.

Той е с отнети права само за един от три мача, след като удари без топка ирландеца Дара О'Шей в квалификациите в Зона Европа.

Кристиано Роналдо отваря клуб в Мадрид

На линия за Мондиал 2026 

Промяната в наказанието означава, че Роналдо ще бъде на разположение на националния тим още за първия двубой на Португалия на финалите в САЩ, Канада и Мексико.

Снимка: Reuters

Жребият ще бъде теглен на 5 декември във Вашингтон.

"Ако за този едногодишен период Кристиано Роналдо наруши правилата по сходен начин, наказанието ще бъде наложено моментално от Дисциплинарната комисия за следващите два мача на представителния отбор на Португалия", съобщават от ФИФА, цитирани от агенция "Ройтерс".

Ето къде и кога ще е сватбата на Роналдо и Джорджина

Роналдо вече изтърпя мач наказание, след като не игра за националния си отбор срещу Армения на 16 ноември.

Снимка: БГНЕС

Това бе първи червен картон за нападателя в кариерата му за Португалия, за която има 226 мача.

