Дясно кроше: Вратар превъртя и шокира в Испания (ВИДЕО)

Шок в испанския футбол - вратар удари съперник в лицето, предизвика масово сбиване и рискува наказание от 15 мача. Шокиращите сцени се разиграха по време на двубоя от Сегунда дивисион между Реал Сарагоса и Уеска.

Вратарят на Сарагоса Естебан Андрада заби дясно кроше на капитана на Уеска Хорхе Пулидо в заключителните минути на напрегнатата битка за оцеляване. Сарагоса изоставаше с 0:1 в арагонското дерби.

В 99-ата минута аржентинският страж бутна Пулидо с две ръце в гърдите и го събори на терена. Съдията Дамао Арседиано Монескийо не се поколеба да покаже втори жълт картон на Андрада и да го изгони.

Страховита ярост

Червеният цвят обаче отприщи страховита ярост от страна на провинилия се. Вратарят отново се насочи към Пулидо, но този път го повали с мощно кроше. Последва абсолютен хаос и меле, в което се включиха както футболистите, така и хора от двете пейки.

Освен суровата санкция, която ще бъде наложена на побойника, той може да стане и обект на полицейско разследване заради потенциално нападение.

Минималната победа на Уеска с попадение на Оскар Сиелва от дузпа вдъхна надежди на тима за оцеляване. Той е само на две точки зад 18-ия Кадис. Загубата остави Сарагоса на три точки от първия тим над зоната на изпадащите.