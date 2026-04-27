bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Дясно кроше: Вратар превъртя и шокира в Испания (ВИДЕО)

Естебан Андрада от Реал Сагароса може да бъде наказан за 15 мача

Шок в испанския футбол - вратар удари съперник в лицето, предизвика масово сбиване и рискува наказание от 15 мача. Шокиращите сцени се разиграха по време на двубоя от Сегунда дивисион между Реал Сарагоса и Уеска.

Вратарят на Сарагоса Естебан Андрада заби дясно кроше на капитана на Уеска Хорхе Пулидо в заключителните минути на напрегнатата битка за оцеляване. Сарагоса изоставаше с 0:1 в арагонското дерби.

В 99-ата минута аржентинският страж бутна Пулидо с две ръце в гърдите и го събори на терена. Съдията Дамао Арседиано Монескийо не се поколеба да покаже втори жълт картон на Андрада и да го изгони.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by bTV Sport (@btvsport)

Страховита ярост

Червеният цвят обаче отприщи страховита ярост от страна на провинилия се. Вратарят отново се насочи към Пулидо, но този път го повали с мощно кроше. Последва абсолютен хаос и меле, в което се включиха както футболистите, така и хора от двете пейки.

Освен суровата санкция, която ще бъде наложена на побойника, той може да стане и обект на полицейско разследване заради потенциално нападение.

Минималната победа на Уеска с попадение на Оскар Сиелва от дузпа вдъхна надежди на тима за оцеляване. Той е само на две точки зад 18-ия Кадис. Загубата остави Сарагоса на три точки от първия тим над зоната на изпадащите.

Тагове:

удар вратар червен картон уеска кроше реал сагароса

Най - важното

Последни новини

live
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV