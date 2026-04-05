На фона на напрежението около раздялата с италианския национален отбор, Дженаро Гатузо отново показа защо остава една от най-уважаваните фигури в съвременния футбол — не само заради характера си на терена, а и заради човешките си решения извън него.

Според информации от Италия, легендарният бивш халф е направил жест, който рядко се среща в днешния професионален спорт: той доброволно се е отказал от своята част от обезщетението след напускането на националния отбор, при условие че всички негови сътрудници от треньорския щаб получат пълното си възнаграждение.

Раздялата между Гатузо и федерацията е постигната по взаимно съгласие в петък — само дни след поражението от Босна и Херцеговина. Но зад сухите формулировки на официалните съобщения се крие история за лоялност и отговорност към хората, с които е работил рамо до рамо.

Гатузо прекара по-малко от година начело на Скуадра адзура, след като пое поста през юни 2025 г., наследявайки Лучано Спалети. Въпреки краткия период, той остана верен на принципите си до последния ден — поставяйки екипа пред себе си.

И това не е изолиран случай

Още по време на престоя си в Милан той постъпи по същия начин — отказвайки се от обезщетение след раздялата с клуба, за да облекчи финансовото напрежение и да защити хората около себе си.