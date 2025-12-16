bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Дузпата, която почти уби Джон Тери

„Защо? Защо?“ – Джон Тери с покъртително признание 17 години по-късно

Дузпата, която почти уби Джон Тери

Бившият капитан на Челси Джон Тери направи най-личното си признание досега, разкривайки, че е обмислял самоубийство след драматичния финал на Шампионската лига през 2008 г.

В подкаст легендата на „сините“ разказа за кошмара след пропуснатата дузпа срещу Манчестър Юнайтед в Москва — момент, който и до днес остава сред най-антологичните в историята на турнира. Тери се подхлъзна и уцели гредата при решаващия удар, а малко по-късно Юнайтед триумфира след нов пропуск — този път на Никола Анелка.

„След мача се върнахме в хотела. Бях на 25-ия етаж и просто гледах през прозореца. Повтарях си: Защо? Защо? В главата ми минаваха всякакви мисли. За щастие, съотборниците ми дойдоха и ме отведоха“, призна Тери.

Няма спирка: Игор Тиаго стана Играч на месеца в Англия

Финалът завърши 6:5 за „червените дяволи“, а съдбата отреди Тери да преживее още една горчива ирония години по-късно. През 2012 г. Челси отново стигна финал — този път в Мюнхен — но капитанът не игра заради червен картон срещу Барселона на полуфинала. В негово отсъствие „сините“ все пак вдигнаха трофея след нова драма с дузпи.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Слот за Салах: Това беше най-важното решение
Тагове:

англия челси шампионска лига финал джон тери провал депресия хотел прозорец дузпа висша лига съотборници

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Скандал преди Мондиала: Иран - Египет се играе по време на гей парад

Скандал преди Мондиала: Иран - Египет се играе по време на гей парад

Стефан Ботев: Златев не може да се справи! (ВИДЕО)

Стефан Ботев: Златев не може да се справи! (ВИДЕО)
Асен Златев взе властта в българските щанги (ВИДЕО)

Асен Златев взе властта в българските щанги (ВИДЕО)
Карлос Насар: Ще помисля за друга държава, ако обжалват избора на Златев

Карлос Насар: Ще помисля за друга държава, ако обжалват избора на Златев

Последни новини

Какво не работи в Олимпиакос? Везенков каза истината

Какво не работи в Олимпиакос? Везенков каза истината
Скандал преди Мондиала: Иран - Египет се играе по време на гей парад

Скандал преди Мондиала: Иран - Египет се играе по време на гей парад

Кръв във водата, ХИВ в тялото

Кръв във водата, ХИВ в тялото
Лудите оферти на Сити за Бербатов и Меси: „За кого, по дяволите, се мислиш?!“

Лудите оферти на Сити за Бербатов и Меси: „За кого, по дяволите, се мислиш?!“
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV