Дузпата, която почти уби Джон Тери

Бившият капитан на Челси Джон Тери направи най-личното си признание досега, разкривайки, че е обмислял самоубийство след драматичния финал на Шампионската лига през 2008 г.

В подкаст легендата на „сините“ разказа за кошмара след пропуснатата дузпа срещу Манчестър Юнайтед в Москва — момент, който и до днес остава сред най-антологичните в историята на турнира. Тери се подхлъзна и уцели гредата при решаващия удар, а малко по-късно Юнайтед триумфира след нов пропуск — този път на Никола Анелка.

„След мача се върнахме в хотела. Бях на 25-ия етаж и просто гледах през прозореца. Повтарях си: Защо? Защо? В главата ми минаваха всякакви мисли. За щастие, съотборниците ми дойдоха и ме отведоха“, призна Тери.

Финалът завърши 6:5 за „червените дяволи“, а съдбата отреди Тери да преживее още една горчива ирония години по-късно. През 2012 г. Челси отново стигна финал — този път в Мюнхен — но капитанът не игра заради червен картон срещу Барселона на полуфинала. В негово отсъствие „сините“ все пак вдигнаха трофея след нова драма с дузпи.

