Бразилецът продължава да впечатлява

Няма спирка: Игор Тиаго стана Играч на месеца в Англия
Brentford FC

Приказката на Игор Тиаго във Висшата лига продължава. Бившият играч на Лудогорец бе избран за Играч на месеца, след като отбеляза 5 гола за Бренфорд за месец ноември.

Играч на месеца

След като през миналия сезон бразилецът изигра само 8 мача, сега той е под пара. 11 попадения в 15 срещи в английския елит, като само Арлинг Холанд от Манчестър Сити има повече - 15.

Интересното е, че Тиаго е отбелязал петте си гола през месец ноември със само 7 точни удара.

Това е първа подобна награда за нападателя, който след като страдаше от контузии миналия сезон, сега се завърна на терена с гръм и трясък.

A за мениджър на месеца бе избран Енцо Мареска от Челси. 

Кариера

Само допреди малко повече от 2 години Тиаго носеше екипа на Лудогорец. Последва трансфер в белгийския Брюж за 11 милиона евро. Година по-късно той се превърна в най-скъпия играч на Бренфорд, като "пчеличките" платиха за услугите му 33 милиона евро.

Снимка: Reuters

Не е изключено съвсем скоро да бъде извикан от селекционера на Бразилия - Карло Анчелоти, за да играе на световното първенство догодина в САЩ, Мексико и Канада.

България футбол Бразилия световно първенство карло анчелоти пчелички брюж лудогорец висша лига играч на месеца брентфорд арлинг холанд Игор Тиаго

