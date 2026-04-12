bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Фуфу с автогол при 3:3 на Гьозтепе

Тимът на Станимир Стоилов навакса пасив от два гола

Филип Кръстев си отбеляза автогол при 3:3 на Гьозтепе срещу Касъмпаша. Отборът на Станимир Стоилов успя да навакса два гола пасив в двубоя от 29-ия кръг на турската Сепур лига.

Жуан Сантос изведе тима от Измир напред в резултата в средата на първото полувреме, но в добавеното му време Мортада Бен Уанес изравни за гостите.

Касъмпаша поведе комфортно с 3:1 след попадения на Адриан Бенедичак и автогол на българския национал Филип Кръстев.

Гьозтепе все пак показа характер, като първо бразилецът Жех намали от дузпа, а в предпоследната минута Малком Бокеле изравни за 3:3.

Филип Кръстев се събра със Станимир Стоилов в Измир

Тимът на Гьозтепе е на шесто място във временното класиране с 47 точки, колкото има и петият в подреждането Башакшехир. Касъмпаша пък събра 28 точки и се изкачи до 13-а позиция, като е на 5 точки от зоната на изпадащите.

Тагове:

станимир стоилов филип кръстев Гьозтепе фуфу

Най - важното

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV