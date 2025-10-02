bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Гарначо говори за ада в Манчестър, след като беше изгонен „като парцал“

Беше лош момент в живота ми, не крие аржентинецът

Алехандро Гарначо бе една от звездите в триумфа на Челси с 1:0 над Бенфика във втория кръг на Шампионската лига, демонстрирайки игра, която затвърждава впечатлението, че аржентинецът се възражда след трудни моменти в кариерата си.

След мача Гарначо говори открито за тъмните страни на престоя си в Манчестър Юнайтед.

„Това бяха трудни моменти за мен. Тренирах сам, но не искам да говоря лошо за клуба. Беше лош момент в живота ми, но сега съм щастлив“, сподели той, като нито веднъж не спомена името на мениджъра Рубен Аморим.

Избраха Димитър Бербатов за скок в бъдещето

Гарначо, който носи екипа на „червените дяволи“ от 2022 до 2025 г., показа, че въпреки критиките и сложните времена, се адаптира бързо и вече се чувства важна част от Челси, готов да води отбора в Шампионската лига.

Тази нова глава в кариерата на младия аржентинец може да се окаже решаваща за бъдещето му.

