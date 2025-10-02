Гарначо говори за ада в Манчестър, след като беше изгонен „като парцал“

Алехандро Гарначо бе една от звездите в триумфа на Челси с 1:0 над Бенфика във втория кръг на Шампионската лига, демонстрирайки игра, която затвърждава впечатлението, че аржентинецът се възражда след трудни моменти в кариерата си.

След мача Гарначо говори открито за тъмните страни на престоя си в Манчестър Юнайтед.

„Това бяха трудни моменти за мен. Тренирах сам, но не искам да говоря лошо за клуба. Беше лош момент в живота ми, но сега съм щастлив“, сподели той, като нито веднъж не спомена името на мениджъра Рубен Аморим.

Гарначо, който носи екипа на „червените дяволи“ от 2022 до 2025 г., показа, че въпреки критиките и сложните времена, се адаптира бързо и вече се чувства важна част от Челси, готов да води отбора в Шампионската лига.

Тази нова глава в кариерата на младия аржентинец може да се окаже решаваща за бъдещето му.

