Гневът на феновете в Белград се изля върху треньора: Пикси, махай се! (ВИДЕО)

Сръбският национален отбор претърпя пълен крах, след като загуби с 0:5 от Англия у дома, а феновете на стадион „Райко Митич“ изляха гнева си върху треньора Драган Стойкович, който далеч не е любимец сред местната спортна общественост.

Привържениците са бесни

Всъщност натискът върху Пикси започна още преди първия съдийски сигнал, като се чуха освирквания, когато официалният коментатор прочете името на треньора, но кулминацията достигна на полувремето, когато Сърбия вече изоставаше с 0:2. Докато Стойкович вървеше към съблекалнята, почти целият стадион скандираше „Пикси, махай се!“.

Същото се случи и през второто полувреме, в което англичаните продължиха да газят домакините и им нанесоха най-тежкото поражение на родна земя.

Няма да си ходи

Сръбският треньор обаче заяви, че няма намерение да подава оставка.

Снимка: Reuters

„Що се отнася до това, хората имат право на мнение. Те имат право да изразят недоволството си, както аз съм недоволен от поражението, те са недоволни както от играта. Това е нормално.“

Пикси призна, че футболистите на Англия са доминирали тотално.

„Трудна среща и трудна вечер. Когато имаш противник като Англия. Те са далеч по-добри във всичко. В скорост, сила, техника, а епилогът на всичко това е поражение и то с такъв резултат. Много важното според мен е, че това е реалност, къде сме ние и кои сме спрямо тях. Англичаните принадлежат към елита на европейския футбол, на самия връх, те доминираха и заслужено спечелиха.“

Според Пикси, легенда на Цървена звезда като футболист, това поражение за "орлите" може би е дошло в точния момент, за да ги „разтърси“ преди продължението на квалификациите и преди да е станало твърде късно.

„Безсилен си срещу такъв отбор, все пак трябва да се натъкнеш на такава „мина“. С нищо не заслужавахме по-добър резултат. Това поражение, колкото и трудно да е, дойде в точния момент. Защо? Защото трябва да се събудим и да бъдем по-сериозни през октомври. Освен това, още от самото начало на квалификациите знаехме, че съперникът ни за второто място ще бъде Албания.“

Сърбия е трета в класирането със седем точки, Албания има една повече, но и мач повече, Англия е лидер с максимум 15 точки след пет мача. Зад Сърбия са Латвия и Андора.

