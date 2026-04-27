Грийлиш с нова пиянска изцепка, едва го събудили (СНИМКИ)

Джак Грийлиш с нова пиянска изцепка! Халфът на Манчестър Сити беше заснет в лондонски бар, а The Sun разпространи снимките.

Грийлиш изпил толкова алкохол, че приятелите му едва го събудили след купона. Запоят се случва докато футболистът се води в процес на рехабилитация заради операция на глезена.

Травмата, която той получи в началото на годината, го извади от игра до края на сезона, като полузащитникът ще пропусне и световното първенство в САЩ, Канада и Мексико това лято.

Винаги готов за парти

Грийлиш е известен купонджия и любител на алкохола. В края на миналата година той дори организира запиване с приятели за 20 хил. паунда, завършило с посещение на стриптийз бар.

В началото на настоящия сезон изглеждаше, че 30-годишният Грийлиш ще възроди кариерата си, след като премина под наем в Евертън.

С екипа на "карамелите" той записа 2 гола и 6 асистенции в 22 двубоя във всички турнири. Последният беше успехът с 1:0 при гостуването на бившия му Астън Вила в 22-ия кръг на Висшата лига. Тогава Грийлиш изигра цял, но напусна Вила Парк с контузия.

Грийлиш е трикратен първенец на Англия със Сити  през 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024, като спечели и веднъж Шамоионската лига с "гражданите". Той може да се повали още с по един триумф във ФА Къп (2022/2023), Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство (2023 г.).

