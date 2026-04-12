Хаос в Босна - окървавен фен прекъсна мач (ВИДЕО)

Хаос на футболен мач от втора дивизия в Босна и Херцеговина. Двубоят между лидера Челик Зеница и Братство Грачаница беше прекъснат в 65' заради окървавен фен.

Стадионът, на който националният отбор шокира Италия и си осигури място на Мондиал 2026, този път стана арена на грозни сцени.

Според местните медии, при западната трибуна е възникнал конфликт, пренесъл се към терена. Така в крайна сметка на него се озовава разярен окървавен фен, който започва да преследва стюардите.

Полицаите едва успяват да го усмирят и изведат от съоръжението.

Балканска драма

Двубоят все пак завърши, при това със също толкова зрелищно 3:3. Хеттрик за домакините отбеляза Анес Мамич, но Братство взе ценна точка чрез две попадения на Хюсеин Потуралиц и едно на Хазим Окич.

Челик оглавява класирането с актив от 40 точки - 10 пред Йединство Бихач. Братство остава в зоната на изпадащите - на 12-ата позиция с 18 точки.

В следващия кръг тимът от Зеница гостува на Ступчаница, докато в Грачаница идва ГОСК Габела.