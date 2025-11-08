Мащехата на Ламин Ямал - само с 5 години по-голяма от него

Всичко около Ламин Ямал се следи под лупа - формата му, раздялата му с певицата Ники Никол, драмите в живота му, а и логично семейството му.

Този път във фокуса е бащата на футболиста на Барселона Мунир Насаруи.

Той има... нова годеница. Неговото "захарче" е само 5 години по-възрастна от известния му син.

Сватба

Мунир се похвали, че 23-годишната Кристина вече е негова годеница.

Не е ясно от кога датира тяхната връзка, но двамата имат общи снимки в социалните мрежи от февруари насам.

View this post on Instagram A post shared by MOUNIR NASRAOUI (@hustle_hard_304)

Иначе преди това Мунир имаше връзка с майката на Ямал - Шейла Ебана. Двамата се разделиха през 2010 г., но запазват добри отношения и се появяват заедно на събития, за да подкрепят сина си.

Мунир има и по-малка дъщеря - Бараа, за която не се знае почти нищо.

Майката на Ямал пък има 3-годишен син Кейне от настоящата си връзка.

Снимка: Reuters

Личният живот на футболиста

Колкото обсъждана е формата на Ламин Ямал, толкова е и личния му живот, особено в последните дни.

Наскоро той обяви, че е сложил край на връзката си с певицата Ники Никол.

Снимка: HOLA

Двамата бяха заедно само няколко месеца, но предизвикаха бурни реакции.

Феновете на футболиста обвиниха Никол, че е причина за контузията му в слабините и за слабата му форма.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK