Мащехата на Ламин Ямал - само с 5 години по-голяма от него

Бащата на звездата на Барселона се похвали с годеж

Мащехата на Ламин Ямал - само с 5 години по-голяма от него
Ройтерс

Всичко около Ламин Ямал се следи под лупа - формата му, раздялата му с певицата Ники Никол, драмите в живота му, а и логично семейството му. 

Този път във фокуса е бащата на футболиста на Барселона Мунир Насаруи

Той има... нова годеница. Неговото "захарче" е само 5 години по-възрастна от известния му син.

Сватба 

Мунир се похвали, че 23-годишната Кристина вече е негова годеница. 

Не е ясно от кога датира тяхната връзка, но двамата имат общи снимки в социалните мрежи от февруари насам. 

Иначе преди това Мунир имаше връзка с майката на Ямал - Шейла Ебана. Двамата се разделиха през 2010 г., но запазват добри отношения и се появяват заедно на събития, за да подкрепят сина си. 

Мунир има и по-малка дъщеря - Бараа, за която не се знае почти нищо. 

Майката на Ямал пък има 3-годишен син Кейне от настоящата си връзка. 

Снимка: Reuters

Личният живот на футболиста

Колкото обсъждана е формата на Ламин Ямал, толкова е и личния му живот, особено в последните дни. 

Наскоро той обяви, че е сложил край на връзката си с певицата Ники Никол. 

Снимка: HOLA

Двамата бяха заедно само няколко месеца, но предизвикаха бурни реакции. 

Феновете на футболиста обвиниха Никол, че е причина за контузията му в слабините и за слабата му форма. 

