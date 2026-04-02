Меси, Роналдо, Мбапе и Винисиус: Кой ги събра на една маса? (ВИДЕО)

Реклама за милиони преди световното първенство по футбол!

Лионел Меси, Кристиано Роналдо, Килиан Мбапе и Винисиус седят на една маса... 

Това звучи като начало на виц, но... не е. Истина е! Истина за милиони може би. 

Кой може да си позволи да събере тези четири звезди? Малцина са, но пък вероятно това ще се отплати. 

Строят трофея

Всъщност става дума за световноизвестна компания за производство на конструктори. Тя функционира от 1949 г. и със сигурност сте я виждали, а и е голяма вероятността да притежавате или да сте притежавали техен продукт. 

През 2026 г. фокусът на компанията е насочен очаквано към световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Предвид стойността на фирмата - над 15 милиарда долара, и увеличаването на приходите за миналата година с 12%, в нея са решили да заложат на сигурно и да платят на четирите най-големи звезди на футбола за реклама. 

 
 
 
Така Меси, Роналдо, Мбапе и Винисиус - представители на своите страни съответно Аржентина, Португалия, Франция и Бразилия, строят емблематичния трофей от световното на въртяща маса. Битката е почти като на терена, ако не и по-напрегната! 

Накрая победителят е друг, а всичко завършва с усмивка. 

Цяла серия

От компанията вече са пуснали в продажба мини комплекти от тухлички, с които футболните фенове да изградят своите любимци и да им се радват. 

Имат още реплика на трофея и на официалната топка на първенството, което започва на 11 юни. 

Рекламата със сигурност предизвика много реакции. 

"Не всеки ден може да видиш себе си в тази форма!", коментира Роналдо. 

Меси пък със сигурност се е включил в тази кампания с огромното одобрение на семейството си. Наскоро съпругата му Антонела сподели, че много обичат с децата да редят такива конструктори и дори имат мини музей в къщата си. 

 
