Ямал забърка нов скандал! Правил тайна терапия за травма в слабините

Скандалите около звездата на Барселона Ламин Ямал нямат край!

Само на 18 младият испанец забърка поредната каша, като този път скара Барселона и Испанската футболна федерация.

При това неразбирателството взе връх само дни преди последните мачове на европейските шампиони от квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. В мачовете срещу Грузия (15 ноември) и Турция (18 ноември). В тях Ямал няма да играе, въпреки че имаше повиквателна.

А причината е тайна терапия, получена заради контузията му в пубисната кост. От националния отбор обявиха, че не са знаели за процедурата.

Изненадани

"Медицинските служби на Испанската футболна федерация изразяват своята изненада и недоволство от научената в 13:47 ч. в понеделник, 10 ноември, денят, в който започна официалният тренировъчен лагер с националния отбор, информация, че футболистът Ламин Ямал е претърпял инвазивна радиочестотна процедура за лечение на травмата в срамната кост същата сутрин.

Тази процедура е извършена без предварително уведомление на медицинския персонал на националния отбор, който е узнал за подробностите едва чрез доклад, получен снощи в 22:40 ч., който е посочвал медицинска препоръка за почивка за 7-10 дни. Предвид тази ситуация и като се има предвид здравето, безопасността и благополучието на футболиста, Кралската испанска футболна федерация реши да го освободи от този тренировъчен лагер.

Вярваме, че той ще се възстанови напълно и му желаем бързо и пълно възстановяване", гласи съобщението на федерацията.

Очевидно от Барселона са прибегнали към третиране на проблема, който попречи на Ямал да играе, но без да счетат за нужно да уведомят лекарите на "Ла фурия роха".

Каква е терапията?

Испанското издание "Марка" разкрива, че Ямал изпитва болка в слабините, а за елиминирането ѝ се използват игли, по които се пускат електромагнитни вълни.

Според лекари, тази процедура не лекува травмата, а само намалява болката и по-скоро младият футболист се опитва да не се подлага на операция точно в този момент.

След подобна терапия пострадалият трябва да почива няколко дни, което означава, че Ямал няма да може да тренира пълноценно за мачовете.

До момента младата звезда пропусна 4 срещи от сезона за Барса заради този проблем. Очаква се той да е на линия след паузата за националните отбори.

Класирането

Без Ямал Испания преследва класиране на Мондиала през 2026 г. в следващите два мача.

Актуалните европейски шампиони имат 12 точки в актива си, а Турция е с 9. Само първият в групата печели директна виза за важния форум.

В групата са още Грузия с 3 точки, и българският национален отбор с 0, като "лъвовете" вече нямат шанс за директно място на световното.

