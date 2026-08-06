Световен футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Какво се случва? Винисиус изтри всичко! Има ли сделка с Арсенал? Снимка: Reuters

Шампионска лига: 2nd Qualifying Round 21.07.2026 19:00 Арарат-Армениа 2 Шамрок Роувърс 0 21.07.2026 19:00 Сабах Баку 1 Купс 0 21.07.2026 19:00 Сабуртало 0 Слован Братислава 2 21.07.2026 19:00 Мджельби 3 Линкълн Ред Импс 0 Шампионска лига: 3rd Qualifying Round 04.08.2026 03:00 ТБС 1 ТБС 0 04.08.2026 03:00 Спарта Прага 2 Олимпик Лион 1 04.08.2026 03:00 ТБС 2 ТБС 0 04.08.2026 03:00 Унион Сент-Гильойсе 3 Будьо/Глимт 3 Шампионска лига: 1st Qualifying Round 07.07.2026 19:00 Линкълн Ред Импс 3 Интер Клуб Д'ескалдес 1 07.07.2026 19:00 Сабах Баку 2 ТНС 0 07.07.2026 19:00 Кауно Жалгирис 1 Дрита 1 07.07.2026 19:00 Арарат-Армениа 2 Рига 0

Без съмнение Винисиус е един от най-обсъжданите футболисти това лято!

Бразилецът или ще подпише нов договор с Реал Мадрид, или ще премине в друг отбор, по всякаква вероятност английския шампион Арсенал.

И докато спекулациите излизат на всяка минута, Вини реши да... изтрие всичко. Профилът му в "Инстаграм" осъмна без нито една снимка!

Край с Реал?

Феновете веднага започнаха с догатките.

Предвид, че Винисиус има близо 65 милиона последователи и един куп спонсори, действията му са изненадващи.

Бразилецът не е оставил нищо - нито лични спомени, нито такива с Реал Мадрид, нито такива с бразилския национален отбор.

Смята се, че действията му са лично решение, като привърженици видяха веднага и възможността той да казва, че започва на чисто - може би в Арсенал.

Снимка: Reuters

Преговорите

За интерес от страна на английския шампион се говори от няколко седмици, като се смята, че Винисиус ще премине на Острова тъй като не смята да работи заедно с новия треньор на Реал Жозе Моуриньо, а и изискванията му за нов договор включват и по-висока заплата.

От Арсенал пък обещават на Вини да платят за него 150 милиона евро, като го направят най-скъпият футболист в клуба. В момента това постижение принадлежи на Деклан Райс, привлечен от Уест Хем срещу 116 милиона евро.

Снимка: Reuters

От Реал обаче не се отказват от своята звезда. Все пак Винисиус е част от тима от 2018 г., като с него мадридчани спечелиха два пъти Шампионска лига и три път Ла Лига. Последните данни са, че "белите" са склонили да увеличат заплатата му, която в момента възлиза на 18 млн. евро на година. Бразилецът държи тя да се изравни с плащанията към Килиан Мбапе. Французинът взима по 20 млн. евро на година.