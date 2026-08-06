КАТЕГОРИИ

  • На живо
Световен футбол

Публикувано в  

Какво се случва? Винисиус изтри всичко!

Има ли сделка с Арсенал?

Какво се случва? Винисиус изтри всичко!
 Снимка: Reuters
Шампионска лига: 2nd Qualifying Round
Арарат-Армениа
Арарат-Армениа

2

Шамрок Роувърс
Шамрок Роувърс

0

Сабах Баку
Сабах Баку

1

Купс
Купс

0

Сабуртало
Сабуртало

0

Слован Братислава
Слован Братислава

2

Мджельби
Мджельби

3

Линкълн Ред Импс
Линкълн Ред Импс

0

Шампионска лига: 3rd Qualifying Round
ТБС
ТБС

1

ТБС
ТБС

0

Спарта Прага
Спарта Прага

2

Олимпик Лион
Олимпик Лион

1

ТБС
ТБС

2

ТБС
ТБС

0

Унион Сент-Гильойсе
Унион Сент-Гильойсе

3

Будьо/Глимт
Будьо/Глимт

3

Шампионска лига: 1st Qualifying Round
Линкълн Ред Импс
Линкълн Ред Импс

3

Интер Клуб Д'ескалдес
Интер Клуб Д'ескалдес

1

Сабах Баку
Сабах Баку

2

ТНС
ТНС

0

Кауно Жалгирис
Кауно Жалгирис

1

Дрита
Дрита

1

Арарат-Армениа
Арарат-Армениа

2

Рига
Рига

0

Без съмнение Винисиус е един от най-обсъжданите футболисти това лято!

Бразилецът или ще подпише нов договор с Реал Мадрид, или ще премине в друг отбор, по всякаква вероятност английския шампион Арсенал.

И докато спекулациите излизат на всяка минута, Вини реши да... изтрие всичко. Профилът му в "Инстаграм" осъмна без нито една снимка!

Край с Реал?

Феновете веднага започнаха с догатките.

Предвид, че Винисиус има близо 65 милиона последователи и един куп спонсори, действията му са изненадващи.

Бразилецът не е оставил нищо - нито лични спомени, нито такива с Реал Мадрид, нито такива с бразилския национален отбор.

Смята се, че действията му са лично решение, като привърженици видяха веднага и възможността той да казва, че започва на чисто - може би в Арсенал.

Снимка: Reuters

Преговорите

За интерес от страна на английския шампион се говори от няколко седмици, като се смята, че Винисиус ще премине на Острова тъй като не смята да работи заедно с новия треньор на Реал Жозе Моуриньо, а и изискванията му за нов договор включват и по-висока заплата.

От Арсенал пък обещават на Вини да платят за него 150 милиона евро, като го направят най-скъпият футболист в клуба. В момента това постижение принадлежи на Деклан Райс, привлечен от Уест Хем срещу 116 милиона евро.

Снимка: Reuters

От Реал обаче не се отказват от своята звезда. Все пак Винисиус е част от тима от 2018 г., като с него мадридчани спечелиха два пъти Шампионска лига и три път Ла Лига. Последните данни са, че "белите" са склонили да увеличат заплатата му, която в момента възлиза на 18 млн. евро на година. Бразилецът държи тя да се изравни с плащанията към Килиан Мбапе. Французинът взима по 20 млн. евро на година.

Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google
футбол арсенал шампионска лига заплати реал мадрид жозе моуриньо преговори трансфер ла лига винисиус бразилски национален отбор инстаграм килиан мбапе деклан райс

Последвайте ни в:

Всички новини
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата