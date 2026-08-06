Какво се случва? Винисиус изтри всичко!

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Няма намерени резултати за "Реал"
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Без съмнение Винисиус е един от най-обсъжданите футболисти това лято!
Бразилецът или ще подпише нов договор с Реал Мадрид, или ще премине в друг отбор, по всякаква вероятност английския шампион Арсенал.
И докато спекулациите излизат на всяка минута, Вини реши да... изтрие всичко. Профилът му в "Инстаграм" осъмна без нито една снимка!
Феновете веднага започнаха с догатките.
Предвид, че Винисиус има близо 65 милиона последователи и един куп спонсори, действията му са изненадващи.
Бразилецът не е оставил нищо - нито лични спомени, нито такива с Реал Мадрид, нито такива с бразилския национален отбор.
Смята се, че действията му са лично решение, като привърженици видяха веднага и възможността той да казва, че започва на чисто - може би в Арсенал.
За интерес от страна на английския шампион се говори от няколко седмици, като се смята, че Винисиус ще премине на Острова тъй като не смята да работи заедно с новия треньор на Реал Жозе Моуриньо, а и изискванията му за нов договор включват и по-висока заплата.
От Арсенал пък обещават на Вини да платят за него 150 милиона евро, като го направят най-скъпият футболист в клуба. В момента това постижение принадлежи на Деклан Райс, привлечен от Уест Хем срещу 116 милиона евро.
От Реал обаче не се отказват от своята звезда. Все пак Винисиус е част от тима от 2018 г., като с него мадридчани спечелиха два пъти Шампионска лига и три път Ла Лига. Последните данни са, че "белите" са склонили да увеличат заплатата му, която в момента възлиза на 18 млн. евро на година. Бразилецът държи тя да се изравни с плащанията към Килиан Мбапе. Французинът взима по 20 млн. евро на година.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google