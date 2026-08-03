Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 150 милиона за Винисиус! Артета го иска на всяка цена Работим, за да подобрим отбора и няма да стоим безучастни, надъхан е мениджърът на Арсенал Снимка: Reuters

Английският шампион Арсенал е готов да счупи клубния си рекорд, за да привлече една от най-големите звезди на Реал Мадрид. "Топчиите" подготвят една от най-шумните сделки на летния трансферен прозорец.

Според информация на испанския AS, мениджърът Микел Артета лично е застанал начело на опита да убеди Винисиус Жуниор да се премести в Лондон.

Планът на "артилеристите" е впечатляващ - оферта в размер на 150 милиона евро, която би се превърнала в най-скъпия трансфер в историята на клуба. В момента този рекорд принадлежи на Деклан Райс, привлечен от Уест Хем срещу 116 милиона евро.





Снимка: Reuters

Реал не отстъпва

Артета вижда именно бразилеца като футболиста, който може да изведе Арсенал на още по-високо ниво и да помогне на отбора да защити шампионската си титла и да спечели Шампионската лига."Много сме активни. Работим, за да подобрим отбора и няма да стоим безучастни. Имаме големи амбиции за това, което искаме да постигнем", коментира най-обсъжданата тема мениджърът на Арсенал.

Докато слуховете се засилват, Вини вече се завърна в тренировъчната база на Реал Мадрид във Валдебебас. Договорът на бразилската звезда с гранда от "Бернабеу" изтича след една година. Според MARCA, ръководството на Реал вече е уведомило представителите на футболиста, че няма намерение да подобрява последното предложение за нов контракт.





Снимка: Reuters

Следващите седмици обещават да бъдат решаващи. Ако Арсенал действително извади 150 милиона евро на масата, това може да се превърне в един от най-гръмките трансфери не само на лятото, но и в историята на английския футбол.