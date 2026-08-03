150 милиона за Винисиус! Артета го иска на всяка цена

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Няма намерени резултати за "Реал"
Работим, за да подобрим отбора и няма да стоим безучастни, надъхан е мениджърът на Арсенал
Английският шампион Арсенал е готов да счупи клубния си рекорд, за да привлече една от най-големите звезди на Реал Мадрид. "Топчиите" подготвят една от най-шумните сделки на летния трансферен прозорец.
Според информация на испанския AS, мениджърът Микел Артета лично е застанал начело на опита да убеди Винисиус Жуниор да се премести в Лондон.
Планът на "артилеристите" е впечатляващ - оферта в размер на 150 милиона евро, която би се превърнала в най-скъпия трансфер в историята на клуба. В момента този рекорд принадлежи на Деклан Райс, привлечен от Уест Хем срещу 116 милиона евро.
Докато слуховете се засилват, Вини вече се завърна в тренировъчната база на Реал Мадрид във Валдебебас. Договорът на бразилската звезда с гранда от "Бернабеу" изтича след една година. Според MARCA, ръководството на Реал вече е уведомило представителите на футболиста, че няма намерение да подобрява последното предложение за нов контракт.
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