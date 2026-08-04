Световен футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Сбогом, Франко Барези! (ВИДЕО) Хиляди изпратиха легендата на Италия в последния му земен път

Хиляди фенове на футбола изпратиха със сълзи на очи в последния му земен път Франко Барези.

Легендарният капитан на Милан и италианския национален отбор почина преди дни на 66-годишна възраст.

Днес, 4 август, семейството, приятелите и съотборниците на Барези си взеха последно сбогом с него базиликата "Сант'Амброджо" в Милано.

Снимка: Reuters

Сбогом, капитане!

"Има само един капитан!", пееха феновете пред базиликата, докато близките изнасяха ковчега.

Снимка: Reuters

Последно сбогом с емблематичния футболист си взеха бившите му съотборници Паоло Малдини, Марко ван Бастен и Роберто Баджо, а Деян Савичевич и Даниеле Масаро показа пред привържениците капитанската лента с името на Барези и легендарния номер 6.

На поклонението имаше и делегации от Реал Мадрид, представен от почетния президент на клуба Пири, както и от Барселона. Имаше представителите и на големия съперник Интер Милано. там беше и кметът на града Бепе Сала.

Снимка: Reuters

Присъстваха още Филипо Гали, Алберико Евани, Марко Симоне, Анджело Коломбо, Деметрио Албертини, Роберто Донадони, Себастиано Роси, Пиетропаоло Вирдис, Невио Скала, Кларънс Зеедорф, Били Костакурта.

Тимът на Милан не е в страната, а на международно турне в Азия. На опелото присъстваха контузените Кристиан Пулишич и Сантяго Хименес, както и собственикът Гери Кардинале и президентът Паоло Скарони.

Снимка: Reuters

Легендата

Барези изигра 719 мача за Милан, спечелвайки шест титли в лигата и три Европейски купи/Шампионска лига, докато за националния си отбор игра 81 пъти, спечелвайки световното първенство през 1982 г.

Още като дете животът го поставя пред тежки изпитания. Остава без родители едва на 14 години. Съдбата му поднася ироничен обрат - отхвърлен е от Интер, клуба, на който симпатизира, защото е смятан за прекалено слаб физически. Милан обаче вижда нещо, което другите пропускат - талант, интелект и характер.

Снимка: Reuters

След операция на белодробен възел през 2025 г., великият капитан на Милан и националния отбор се завърна на "Сан Сиро" и беше и един от последните факлоносци, носели олимпийския огън на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина 2026 г.

Снимка: Reuters

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