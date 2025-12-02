Капитанът на Барселона излезе в безсрочен отпуск

Капитанът на Барселона – Роналд Араухо, е получил безсрочен отпуск от управата на каталунския клуб след негово искане, съобщава "Ройтерс".

Уругвайският защитник не беше в групата на "блаугранас" при домакинската победа с 3:1 в събота срещу Алавес в Ла Лига, като треньорът Ханзи Флик тогава обясни, че отсъства заради "стомашен вирус".

Какво се случва с Араухо?

Араухо за последно игра при поражението с 0:3 в Шампионската лига срещу Челси преди седмица, когато беше изгонен с втори жълт картон след грубо нарушение срещу Марк Кукурея минута преди почивката.

Снимка: Getty Images

По информация на The Athletic, спортният директор на Барселона Деко се е срещнал и разговарял с агентите на уругваеца вчера и е разрешил на 28-годишния Араухо да се оттегли временно от футбола, като клубът се е ангажирал да му даде необходимото време, за да реши проблемите си.

"Това е нещо лично, не искам да коментирам повече. И моля, ако можете да го уважите, ще съм благодарен", заяви Флик пред репортери, а от клуба на този етап не са коментирали официално ситуацията с Араухо.

Снимка: Getty Images

Барселона, който в момента е лидер в испанското първенство, ще приеме четвъртия в класирането Атлетико Мадрид тази вечер.

