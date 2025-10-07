Караш с фланелка на Ливърпул? Уволнен си! (ВИДЕО)

Провинение и наказание за шофьор на автобус от градския транспорт в Лондон. 21-тодишният мъж на име Айзък предизвика хаос край "Стамфорд Бридж".

Причината - решението му да изпълнява служебните си задължения с фланелка на любимия си Ливърпул. Той обаче бързо бе забелязан от привърженици на "сините", а стотици от тях нахлуха в превозното средство.

Автобусът се движел по линия, заместваща влаковете в Западен Лондон. А феновете на Челси тъкмо празнували победата с 2:1 над шампионите в събота.

Първата чиста фланелка

Те най-напред обградили автобуса на Айзък, като започнали да скандират и да блъскат по предното стъкло. Много от тях снимали сцената с мобилните си телефони.

Привърженикът на Ливърпул би уволнен с незабавен ефект - още в понеделник. Работодателят му се аргументирал със "значителни смущения закъснение."

View this post on Instagram A post shared by URFRESHTV SPORT (@urfreshtvsport)

"Освободиха ме с имейл. Онази сутрин се събудих, за да изпълня дълга си. Нямах представа кой маршрут трябва да обслужвам. А първата чиста фланелка, която ми попадна, беше на Ливърпул", обясни Айзък.

Малко след началото на смяната си шофьорът, който живее в Южен Лондон, осъзнал неизбежното - ще трябва да мине покрай "Стамфорд Бридж". "Видеото изглежда забавно, но всъщност беше страшно. Буквално ме обсадиха, опитваха насила да отворят вратата. В крайна сметка се намеси полицията, а аз се върнах в депото."

