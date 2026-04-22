Катастрофа! Лестър изпадна отново

Шокът за Лестър Сити стана реалност във вторник вечер. Само година след като напусна Висша лига, клубът преживя нов тежък удар — второ поредно изпадане, този път от Чемпиъншип към третото ниво на английския футбол.

Новината дойде като студен душ за феновете на "Кинг Пауър Стейдиъм" — същите тези фенове, които преди едва десет години празнуваха една от най-сензационните титли в историята на английския футбол.

Крахът се оформи след катастрофална втора половина на сезона. "Лисиците“ спечелиха едва един от последните си 18 мача, а решаващият момент настъпи при равенството 2:2 срещу Хъл Сити. Тимът изглеждаше близо до жизненоважна победа, след като обърна резултата само за две минути чрез дузпа и попадение на Люк Томас в 52' и 54'.

Надеждата обаче се изпари бързо. Оли Макбърни се възползва от центриране и с точен удар оформи крайното 2:2 — резултат, който окончателно подпечата съдбата на Лестър.

Особено болезнено е изпадането, като се има предвид, че доскоро клубът беше стабилен участник във Висша лига. В състава все още присъстват опитни имена като Рикардо Перейра, Хари Уинкс, Яник Вестергор, Джамал Ласелес и Боби Де Кордова-Рийд — играчи с опит на високо ниво.

Въпреки това те не успяха да предотвратят изпадането, което вече е официално при оставащи два кръга до края на сезона.