Катастрофа! Лестър изпадна отново

Само една победа в 18 мача и краят беше неизбежен

Шокът за Лестър Сити стана реалност във вторник вечер. Само година след като напусна Висша лига, клубът преживя нов тежък удар — второ поредно изпадане, този път от Чемпиъншип към третото ниво на английския футбол.

Новината дойде като студен душ за феновете на "Кинг Пауър Стейдиъм" — същите тези фенове, които преди едва десет години празнуваха една от най-сензационните титли в историята на английския футбол.

Крахът се оформи след катастрофална втора половина на сезона. "Лисиците“ спечелиха едва един от последните си 18 мача, а решаващият момент настъпи при равенството 2:2 срещу Хъл Сити. Тимът изглеждаше близо до жизненоважна победа, след като обърна резултата само за две минути чрез дузпа и попадение на Люк Томас в 52' и 54'.

Надеждата обаче се изпари бързо. Оли Макбърни се възползва от центриране и с точен удар оформи крайното 2:2 — резултат, който окончателно подпечата съдбата на Лестър.

Сити срази Арсенал и взе мачбол за титлата (ВИДЕО)

Особено болезнено е изпадането, като се има предвид, че доскоро клубът беше стабилен участник във Висша лига. В състава все още присъстват опитни имена като Рикардо Перейра, Хари Уинкс, Яник Вестергор, Джамал Ласелес и Боби Де Кордова-Рийд — играчи с опит на високо ниво.

Въпреки това те не успяха да предотвратят изпадането, което вече е официално при оставащи два кръга до края на сезона.

Последният път, когато Челси загуби пет подредни мача - Титаник потъна!
 
криза фенове лестър хъл сити шампион изпада равенство висша лига трета лига Кинг Пауър Стейдиъм

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Последният път, когато Челси загуби пет подредни мача - Титаник потъна!

Последният път, когато Челси загуби пет подредни мача - Титаник потъна!
Семен Новиков отново е европейски вицешампион (ВИДЕО)

Семен Новиков отново е европейски вицешампион (ВИДЕО)
След драма с червени картони: ЦСКА удари Лудогорец насред Разград

След драма с червени картони: ЦСКА удари Лудогорец насред Разград
Позволиха допълнителен опит на украинска щангистка (ВИДЕО)

Позволиха допълнителен опит на украинска щангистка (ВИДЕО)
Обвинената в тормоз българска треньорка пусна опровержение

Обвинената в тормоз българска треньорка пусна опровержение

Последният път, когато Челси загуби пет подредни мача - Титаник потъна!

Последният път, когато Челси загуби пет подредни мача - Титаник потъна!
Студио

Студио "Железните": Българските щангисти атакуват медалите в Грузия (ВИДЕО)
Семен Новиков отново е европейски вицешампион (ВИДЕО)

Семен Новиков отново е европейски вицешампион (ВИДЕО)
След драма с червени картони: ЦСКА удари Лудогорец насред Разград

След драма с червени картони: ЦСКА удари Лудогорец насред Разград
