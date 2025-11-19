bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Класира отбора за световното без да стъпва в екзотичната страна!

Напук на всички очаквания

Reuters

Напук на всички очаквания, Себастиен Мине класира пълния аутсайдер Хаити на световното първенство по футбол през 2026 г. Карибската страна ще участва на Мондиал за първи път от 1974 г.

Селекционерът Себастиен Мине пое Хаити преди 18 месеца и все още не е стъпвал на острова. Националният отбор не изигра нито едно домакинство у дома.

Снимка: Reuters

Причините са много - политическата нестабилност, бедността и природните бедствия, сред които опустошителните земетресения и цунами.

Всички те обаче остават в сянката на ескалиралата война между местните банди, която отвори нова страшна страница в престъпността на страната с население 11 милиона.

Държава с население от едва 150 000 души се класира за световното

"Не ходете в Хаити"

"Гангстерите се целят в децата и ги експлоатират. Почти всяка улица може да се превърне в бойно поле. Половината от населението гладува", пише "Амнести Интернешънъл".

Не се препоръчва пътуването до Хаити.

Заради негостоприемната ситуация Мине, който стана селекционер на футболния тим през 2024-а, никога не е стъпвал там. "Невъзможно е, защото е твърде опасно. Обикновено живея в държавите, в които работя. Няма международни полети за Хаити", казва треньорът пред френския "Екип".

Снимка: Reuters

За да окомплектова състава си, Себастиен Мине разчита на информация от футболната федерация на Хаити относно представянето на играчите от местното първенство. Успява да убеди и по-опитни футболисти да се присъединят към каузата, като полузащитника на Уулвърхемптън Жан-Рикнер Белгард.

Кой отива на световно и кой все още има шанс?

На Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико ще играят 48 отбора.  Първенството ще се проведе от 11 юни до 19 юли 2026 г

Тагове:

