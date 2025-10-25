bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Когато Христо Стоичков говори, в Мадрид мълчат!

Камата пусна бомбата преди Ел Класико

Един кадифен изгрев над Лепе. Зеленият килим на голф игрището „Ислантия“ блести, а двама от най-легендарните мадридски кошмари на 90-те замахват не с бутонки, а с голф стикове. Христо Стоичков и Естебан Виго Бенитес - Бокерон – двама от героите, които навремето превърнаха „Бернабеу“ в сцена на барселонски триумф – днес са завладени от спомени и... предчувствие за ново Ел Класико.

Футболна философия

Стоичков, все така експлозивен и заразителен с увереността си, не се колебае: „Барса трябва да управлява мача. Да контролира топката, да ги кара да тичат, но без да се оголва. Винисиус и Мбапе дебнат като акули в открито море.“ До него Естебан кимва, спокоен като човек, който вече е повалял звяра: „Загубиш ли топката в средата – мъртъв си.

Те живеят от това. Мадрид не прощава, когато им подариш пространство.“ Двама бивши нападатели, сега анализатори, но все още с онази искра в очите, която казва: „Ако ми дадеш пет минути на терена, пак ще ги убия.“

„Винаги ще помним“: Феновете на Реал показаха любовта си към легенда (ВИДЕО)

Спомени от битки

Естебан си спомня двата си гола срещу Мадрид – един от тях при победа с 3:2. Стоичков пък изстрелва усмивка, когато някой спомене успеха с 2:1 през сезон 92/93: „Онзи ден „Бернабеу“ млъкна. И аз знаех – това беше голът, който оставя следа.“

Тактическата шахматна дъска

Двамата са единодушни: „Флик не трябва да се огъва“. „Който променя стила си срещу Барса, вече е загубил“, казва Естебан. „Бековете ще решат мача“, контрира Стоичков.

Снимка: БГНЕС

„Колкото по-дълбоко върнат крилата на Мадрид, толкова по-близо сме до победата.“ И после, както винаги, Стоичков слага точка по своему – със самочувствие на човек, който не познава страха: „Барса ще спечели. Със сигурност.“

Финалният удар

На края - смях, приятелско съперничество и носталгия по едни времена, когато футболът беше повече страст. Двама мадридски палачи, сега пленени от голфа, оставят усещането, че битките минават, но духът на победител никога не остарява.

Реал приема Барселона в неделя, 26 октомври от 17:15 ч. на "Бернабеу".

Ламин Ямал взриви Ел Класико: Обвини Реал в измама и припомни 4:0! (ВИДЕО)
