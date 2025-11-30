Кой пази животните, докато светът гледа футбол? Скандалът набира скорост

Мароко е в епицентъра на международна буря: в навечерието на Купата на африканските нации и бъдещото световно първенство през 2030 г. страната е обвинявана в брутално прочистване на улиците от бездомни кучета.

Испания, Португалия и Мароко ще бъдат домакини на Мондиал 2030.

Според изтекли информации и тревожни видеа, публикувани от Международната организация за хуманно отношение към животните (IAWPC), в Мароко се извършват масови акции по залавяне и умъртвяване на животни – по-чести и напълно неконтролируеми, както твърди организацията.

„Петно върху имиджа“

Бездомните кучета били „риск за сигурността“, „опасност за феновете“ и „петно върху имиджа“ на страната по време на големите спортни събития.

IAWPC предупреждава, че числото може да достигне шокиращите три милиона убити животни – цифра, която звучи стряскащо!

„Ситуацията е извън контрол“, алармира представител на организацията. По думите им, положението рязко се е влошило веднага след обявяването на Мароко като част от триото домакини на Мондиала.

Дори световноизвестният актьор и активист Рики Джървейс се включи с гневен коментар, определяйки случващото се като „отвратително и нечовешко“.

