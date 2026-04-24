Колко дават за нощ с двойничката на Джорджина на Роналдо?

Една нощ с Джорджина Родригес - годеницата на Кристиано Роналдо. Това вероятно е желанието на стотици, ако не и хиляди по целия свят, което едва ли ще се осъществи.
Затова често с такива предложения бива атакувана... нейната двойничка.
Точно така! Джорджина и Виктория - самотна майка на три деца от малко градче до Барселона, много си приличат.
Двойничката сама се оплака в социалните мрежи, че често е обект на непристойни предложения.
Според Виктория, предложенията възлизат на близо половин милион долара!
Тя обаче няма намерение да ги приема!
Популярността на Виктория започва да расте, след като в социалните мрежи забелязват приликата с половинката на Роналдо и майка на две от петте му деца.
Самата Виктория има двама сина и дъщеря, които отглежда сама в град Камбрилс, близо до Барселона.
"Аз съм по-бедна, но също толкова щастлива", казва за себе си тя.
"Профилите ми в социалните мрежи винаги са били заключени. Отворих ги през декември 2025 г. Знаех, че ще стане лудница заради приликата ми с Джио. Хората винаги са ми казвали, че се приличаме, но не съм мислила, че е толкова очевидно", разказва Виктория.
Тя има 18,5 хиляди фенове в "Инстаграм", което е доста далече от профила на Джорджина, който е с над 72 милиона последователи.
Виктория е категорична, че няма отношение към футбола. Знае кой е Роналдо, но само до там.
"Не съм голям футболен фен като цяло. Харесвам го, но гледам футбол само когато синът ми играе. Видях няколко интервюта с него, от които разбрах, че е много дисциплиниран, решителен и отговорен. И е невероятен играч, благодарение на ценностите, които притежава", казва Виктория.