Корупция и залози - грандиозен скандал разтърси чешкия футбол

Грандиозен скандал разтърси чешкия футбол! 47 физически и юридически лица са разследвани за корупция, манипулиране на мачове и залози. Сред тях са футболисти, съдии и ръководители. В обхвата са играчи от местната Първа лига - Самуел Шигут и Матей Хибл от Карвина.

След извънредна пресконференция на Футболната асоциация стана ясно, че властите разследват цели клубове. Списъкът включва втородивизионния Опава, третодивизионния Злинско, четвъртодивизионния Зноймо, както и други тимове от по-ниските нива на чешкия футбол.

От етичната комисия обявиха, че случаите ще бъде разгледани в детайли, като предстои да бъде определен ходът на дисциплинарните производства.

Замесен е и двукратен шампион

Разследван е кметът на Карвина Ян Волф, както и председателят на борда на директорите на Опава - Мартин Латка, който е двукратен шампион на страната със Славия Прага (2007/2008 и 2008/2009).

Производството засяга и рефери като Ян Петржик, Симон Вейтаса, Ян Вшетечка и Мирослав Зелинка. Сред разследваните имена е и екс съдия от Първа лига - Павел Бима.

В основата на скандала обаче са Волф и Шигут. Кметът на Карвина е заподозрян в предлагане на подкуп на съдиите Вшетечек и Зелинка, за да повлияят на мача с Чешке Будейовице.

Разследван е и за предлагане на подкуп в размер на 100 хил. крони (близо 4 100 евро) на Шигут, плюс обещание за трансфер от Чешке в Карвина. През януари миналата година Шигут действително подписва с Карвина срещу 240 хил. евро.

Съотборникът на Шигут - Хибл, е разследван за приемане на подкуп и манипулиране на 3 мача от периода си в Опава.