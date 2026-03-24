Корупция и залози - грандиозен скандал разтърси чешкия футбол

Разследват 47 физически и юридически лица

Грандиозен скандал разтърси чешкия футбол! 47 физически и юридически лица са разследвани за корупция, манипулиране на мачове и залози. Сред тях са футболисти, съдии и ръководители. В обхвата са играчи от местната Първа лига - Самуел Шигут и Матей Хибл от Карвина.

След извънредна пресконференция на Футболната асоциация стана ясно, че властите разследват цели клубове. Списъкът включва втородивизионния Опава, третодивизионния Злинско, четвъртодивизионния Зноймо, както и други тимове от по-ниските нива на чешкия футбол.

От етичната комисия обявиха, че случаите ще бъде разгледани в детайли, като предстои да бъде определен ходът на дисциплинарните производства.

Замесен е и двукратен шампион

Разследван е кметът на Карвина Ян Волф, както и председателят на борда на директорите на Опава - Мартин Латка, който е двукратен шампион на страната със Славия Прага (2007/2008 и 2008/2009).

Производството засяга и рефери като Ян Петржик, Симон Вейтаса, Ян Вшетечка и Мирослав Зелинка. Сред разследваните имена е и екс съдия от Първа лига - Павел Бима.

В основата на скандала обаче са Волф и Шигут. Кметът на Карвина е заподозрян в предлагане на подкуп на съдиите Вшетечек и Зелинка, за да повлияят на мача с Чешке Будейовице.

Разследван е и за предлагане на подкуп в размер на 100 хил. крони (близо 4 100 евро) на Шигут, плюс обещание за трансфер от Чешке в Карвина. През януари миналата година Шигут действително подписва с Карвина срещу 240 хил. евро.

Съотборникът на Шигут - Хибл, е разследван за приемане на подкуп и манипулиране на 3 мача от периода си в Опава.

Най - важното

С кънка в окото: Разказ от първо лице за ужаса на зимните игри (СНИМКИ)

С кънка в окото: Разказ от първо лице за ужаса на зимните игри (СНИМКИ)
25 000 евро премия за Никола Цолов от държавата

25 000 евро премия за Никола Цолов от държавата
Скандал на стадион „Локомотив“: Спряха ремонта заради нередности!

Скандал на стадион „Локомотив“: Спряха ремонта заради нередности!
Застреляха млад вратар на улицата

Застреляха млад вратар на улицата
С решение от 23 март: Агенцията по вписванията отказа да заличи Стефка Костадинова

С решение от 23 март: Агенцията по вписванията отказа да заличи Стефка Костадинова

Последни новини

С кънка в окото: Разказ от първо лице за ужаса на зимните игри (СНИМКИ)

С кънка в окото: Разказ от първо лице за ужаса на зимните игри (СНИМКИ)
Най-ценната среща след бронза – тази с двете баби (ВИДЕО)

Най-ценната среща след бронза – тази с двете баби (ВИДЕО)
25 000 евро премия за Никола Цолов от държавата

25 000 евро премия за Никола Цолов от държавата
„Не мисля, че сме кацнали на Луната“ (ВИДЕО)

„Не мисля, че сме кацнали на Луната“ (ВИДЕО)
