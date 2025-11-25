bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Кристиано Роналдо отваря клуб в Мадрид

Съдружник ще му бъде известен ресторантьор, женен за благородничка

Кристиано Роналдо отваря клуб в Мадрид
Reuters

Кристиано Роналдо се завръща там, където спечели всичко - в Мадрид! 

Португалската футболна звезда обаче няма да играе отново за Реал, за разочарование на феновете, които все още пазят топъл спомен от престоя му между 2009 и 2018 г., когато той бе в основата на четирите триумфа на клуба в Шампионската лига, двете титли на Испания и двете Купи на краля.

Той ще... отваря нощен клуб

Съдружник

Роналдо няма действа сам, съобщава "Марка"

Той ще си сътрудничи с известния собственик на ресторанти и хотели в цяла Испания Иниго Ониева. Бизнесменът стои зад едни от най-нашумелите места, а се занимава още и с дизайн на коли. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Iñigo Onieva Molas (@ionieva)

За него трябва да споменем, че е женен за Тамара Фалко - телевизионна водеща, но и част от кралското семейство по линия на баща си, както и полусестра на... известния певец Енрике Иглесиас по линия на майка си. 

В тази компания носителят на пет награди "Златна топка" започва ново начинание, в което да вложи част от състоянието си, възлизащо на над 1 млрд. евро! 

Частен клуб

Роналдо и партньорът му отварят частен клуб в идеалния център на Мадрид

До него достъп ще имат само хора, заплатили членски внос, а той е в размер от 1500 до 2400 евро на година, без първоначалната такса, която прави сумата почти двойна. 

В клуба посетителите могат да се насладят на луксозен интериор, който пресъздава апартамент в Ню Йорк от 50-те години на ХХ век. 

Важно е да отбележим, че в клуба е забранено да се използват телефони и друга техника, която може да снима и записва видео. 

Инвестициите на Роналдо

Португалският футболист, който играе за Ал Насър от Саудитска Арабия от 2023 г., много внимателно подбира своите инвестиции извън спорта. 

Снимка: Reuters

Той е съсобственик на луксозна верига за хотели в Лисабон, Мадрид, Маракеш, Ню Йорк. Също така има собствена верига фитнеси, както и клиники за трансплантация на коса и за възстановяване на спортисти. 

Освен това Роналдо е основател на модни брандове за бельо, обувки и часовници.

Португалецът ще стане на 41 години през февруари 2026 г., като се очаква да участва на световното първенство през 2026 г. и да играе, докато отбележи гол номер 1000! В момента бройката на попаденията му е 954.

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

мадрид кристиано роналдо клуб енрике иглесиас частен клуб Иниго Ониева

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Нов треньор, нова надежда: Лудогорец поиска подкрепа (ВИДЕО)

Нов треньор, нова надежда: Лудогорец поиска подкрепа (ВИДЕО)
Лука Модрич: Спомням си как убиха дядо ми! Това ме беляза!

Лука Модрич: Спомням си как убиха дядо ми! Това ме беляза!
БФС предложи подкрепа на Борислав Михайлов

БФС предложи подкрепа на Борислав Михайлов
Ясен Радев - на ринга на MAX FIGHT, но с поглед към олимпийските игри (ВИДЕО)

Ясен Радев - на ринга на MAX FIGHT, но с поглед към олимпийските игри (ВИДЕО)

Последни новини

Нов треньор, нова надежда: Лудогорец поиска подкрепа (ВИДЕО)

Нов треньор, нова надежда: Лудогорец поиска подкрепа (ВИДЕО)
Лука Модрич: Спомням си как убиха дядо ми! Това ме беляза!

Лука Модрич: Спомням си как убиха дядо ми! Това ме беляза!
БФС предложи подкрепа на Борислав Михайлов

БФС предложи подкрепа на Борислав Михайлов
Измамих смъртта: Простреляна волейболистка оцеля по чудо (ВИДЕО)

Измамих смъртта: Простреляна волейболистка оцеля по чудо (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV