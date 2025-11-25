Кристиано Роналдо отваря клуб в Мадрид

Кристиано Роналдо се завръща там, където спечели всичко - в Мадрид!

Португалската футболна звезда обаче няма да играе отново за Реал, за разочарование на феновете, които все още пазят топъл спомен от престоя му между 2009 и 2018 г., когато той бе в основата на четирите триумфа на клуба в Шампионската лига, двете титли на Испания и двете Купи на краля.

Той ще... отваря нощен клуб.

Съдружник

Роналдо няма действа сам, съобщава "Марка".

Той ще си сътрудничи с известния собственик на ресторанти и хотели в цяла Испания Иниго Ониева. Бизнесменът стои зад едни от най-нашумелите места, а се занимава още и с дизайн на коли.

View this post on Instagram A post shared by Iñigo Onieva Molas (@ionieva)

За него трябва да споменем, че е женен за Тамара Фалко - телевизионна водеща, но и част от кралското семейство по линия на баща си, както и полусестра на... известния певец Енрике Иглесиас по линия на майка си.

В тази компания носителят на пет награди "Златна топка" започва ново начинание, в което да вложи част от състоянието си, възлизащо на над 1 млрд. евро!

Частен клуб

Роналдо и партньорът му отварят частен клуб в идеалния център на Мадрид.

View this post on Instagram A post shared by VEGA - Private Members Club (@vega_membersmadrid)

До него достъп ще имат само хора, заплатили членски внос, а той е в размер от 1500 до 2400 евро на година, без първоначалната такса, която прави сумата почти двойна.

В клуба посетителите могат да се насладят на луксозен интериор, който пресъздава апартамент в Ню Йорк от 50-те години на ХХ век.

Важно е да отбележим, че в клуба е забранено да се използват телефони и друга техника, която може да снима и записва видео.

Инвестициите на Роналдо

Португалският футболист, който играе за Ал Насър от Саудитска Арабия от 2023 г., много внимателно подбира своите инвестиции извън спорта.

Снимка: Reuters

Той е съсобственик на луксозна верига за хотели в Лисабон, Мадрид, Маракеш, Ню Йорк. Също така има собствена верига фитнеси, както и клиники за трансплантация на коса и за възстановяване на спортисти.

Освен това Роналдо е основател на модни брандове за бельо, обувки и часовници.

Португалецът ще стане на 41 години през февруари 2026 г., като се очаква да участва на световното първенство през 2026 г. и да играе, докато отбележи гол номер 1000! В момента бройката на попаденията му е 954.

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK