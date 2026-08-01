Звездата на Ливърпул изненада всички: Не съм се женил!

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Милош Керкез разясни традициите
Огромно объркване предизвика появата на звездата на Ливърпул Милош Керкез на сватба!
Официалното му облекло и близостта му с булката накараха хиляди да му честитят важната крачка.
Оказва се обаче, че футболистът е оженил... брат си.
"Всички се объркаха! Най-големият ми брат се ожени!
В Сърбия традицията повелява и по-младите да водят булката към църквата. Това направих и аз, а всички си помислиха, че съм се оженил!", обясни Керкез, който през миналия сезон вкара два гола в 48 мача за Ливърпул.
Семейството на Керкез е от Върбас - град в северозападна Сърбия, където живеят доста унгарци. Самият Милош е с такива корени и играе на унгарския национален отбор.
Той има двама по-големи братя, като средният Марко играе за гръцкия Арис, а младоженецът е Раде - най-големият. Той каза "Да!" на своята избраница Тара.
Сред първите, поздравили Керкез под снимките от сватбата, на които той и Марко водят булката, беше бившият мениджър на Ливърпул Арне Слот.
Оказва се, че не само той се е объркал.
"Върнах се за подготовка и доста хора в клуба ми честитиха. Трябваше да обяснявам на всички! Казах им, че не съм готов още за такава стъпка! Че Раде е бил младоженец!", смее се Керкез.
22-годишният защитник е смятан за един от най-перспективните млади футболисти. Преди да премине в Ливърпул той игра в академията на Милан, за АЗ Алкмар и за Борнемут.
Той винаги е казвал, че семейството е най-голямата му опора.
"Понякога баща ми ми шляпва един зад врата, за да ми припомни някои неща. Случва се да изиграеш няколко добри мача и да се вдигнеш в облаците, но тогава идва баща ми и ме сваля на земята. Това е много важно", разсъждава Керкез.
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