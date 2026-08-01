Световен футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Звездата на Ливърпул изненада всички: Не съм се женил! Милош Керкез разясни традициите

Огромно объркване предизвика появата на звездата на Ливърпул Милош Керкез на сватба!

Официалното му облекло и близостта му с булката накараха хиляди да му честитят важната крачка.

Оказва се обаче, че футболистът е оженил... брат си.

Обяснението

"Всички се объркаха! Най-големият ми брат се ожени!

В Сърбия традицията повелява и по-младите да водят булката към църквата. Това направих и аз, а всички си помислиха, че съм се оженил!", обясни Керкез, който през миналия сезон вкара два гола в 48 мача за Ливърпул.

Семейството на Керкез е от Върбас - град в северозападна Сърбия, където живеят доста унгарци. Самият Милош е с такива корени и играе на унгарския национален отбор.

Той има двама по-големи братя, като средният Марко играе за гръцкия Арис, а младоженецът е Раде - най-големият. Той каза "Да!" на своята избраница Тара.

Поздравления

Сред първите, поздравили Керкез под снимките от сватбата, на които той и Марко водят булката, беше бившият мениджър на Ливърпул Арне Слот.

Оказва се, че не само той се е объркал.

"Върнах се за подготовка и доста хора в клуба ми честитиха. Трябваше да обяснявам на всички! Казах им, че не съм готов още за такава стъпка! Че Раде е бил младоженец!", смее се Керкез.

22-годишният защитник е смятан за един от най-перспективните млади футболисти. Преди да премине в Ливърпул той игра в академията на Милан, за АЗ Алкмар и за Борнемут.

Той винаги е казвал, че семейството е най-голямата му опора.

"Понякога баща ми ми шляпва един зад врата, за да ми припомни някои неща. Случва се да изиграеш няколко добри мача и да се вдигнеш в облаците, но тогава идва баща ми и ме сваля на земята. Това е много важно", разсъждава Керкез.

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