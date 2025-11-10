Лео Меси се завърна! "Камп Ноу" отвори вратите си за него! (СНИМКИ)

Феновете на Барселона затаиха дъх! Лионел Меси отново е на "Камп Ноу"!

Аржентинската футболна звезда стъпи на терена, на който преживя най-големите си успехи и сподели това чувство в социалните мрежи.

Меси обаче остава футболист на Интер Маями, но не забрави да "намигне" с посланието си.

Липсва ми!

"Снощи се върнах на място, което ми липсва с цялото ми сърце. Място, на което бях безкрайно щастлив, където всички вие ме накарахте да се чувствам хиляди пъти като най-щастливия човек на света.

Надявам се някой ден да мога да се върна! Не само за да се сбогувам като част от тима, което така и не успях да направя...“, написа Меси.

Снимка: Instagram

Той игра за Барселона от 2004 до 2021 г., когато премина в Пари Сен Жермен. "Каталунците" така и не организираха мечтано сбогуване. Аржентинецът обяви новината през сълзи на пресконференция.

С каталунците Меси е 10-кратен шампион на Испания и 4-кратен победител в Шампионската лига. Той има в колекцията си и 7 Купи на краля и 7 Суперкупи на Испания.

Снимка: Instagram

Все още в строеж

Снимките на Меси показаха и напредъка на реконструкцията на стадиона. Тя започна през 2023 г., като целта е увеличаване на капацитета на 105 000 места.

Работите по стадиона достигнаха колосалната цена от 1,5 млрд. евро!

Снимка: Instagram

Очакваше се "Камп Ноу" да отвори врати в началото на сезона, но това така и не се случи. В момента се обсъжда дали завръщането може да се случи до края на ноември.

