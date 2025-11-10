bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
2 / 10
Лео Меси се завърна! "Камп Ноу" отвори вратите си за него! (СНИМКИ)
Посланието на аржентинеца разчувства феновете на Барселона
Снимка: Instagram
Снимка: Instagram
Снимка: Instagram
Снимка: Instagram
Снимка: Instagram
Снимка: Instagram
Снимка: Reuters
Футбол Световен футбол

Лео Меси се завърна! "Камп Ноу" отвори вратите си за него! (СНИМКИ)

Посланието на аржентинеца разчувства феновете на Барселона

Феновете на Барселона затаиха дъх! Лионел Меси отново е на "Камп Ноу"! 

Аржентинската футболна звезда стъпи на терена, на който преживя най-големите си успехи и сподели това чувство в социалните мрежи. 

Меси обаче остава футболист на Интер Маями, но не забрави да "намигне" с посланието си. 

Липсва ми!

"Снощи се върнах на място, което ми липсва с цялото ми сърце. Място, на което бях безкрайно щастлив, където всички вие ме накарахте да се чувствам хиляди пъти като най-щастливия човек на света.

Надявам се някой ден да мога да се върна! Не само за да се сбогувам като част от тима, което така и не успях да направя...“, написа Меси.

Снимка: Instagram

Той игра за Барселона от 2004 до 2021 г., когато премина в Пари Сен Жермен. "Каталунците" така и не организираха мечтано сбогуване. Аржентинецът обяви новината през сълзи на пресконференция. 

С каталунците Меси е 10-кратен шампион на Испания и 4-кратен победител в Шампионската лига. Той има в колекцията си и 7 Купи на краля и 7 Суперкупи на Испания. 

Снимка: Instagram

Все още в строеж

Снимките на Меси показаха и напредъка на реконструкцията на стадиона. Тя започна през 2023 г., като целта е увеличаване на капацитета на 105 000 места. 

Работите по стадиона достигнаха колосалната цена от 1,5 млрд. евро!

Снимка: Instagram

Очакваше се "Камп Ноу" да отвори врати в началото на сезона, но това така и не се случи. В момента се обсъжда дали завръщането може да се случи до края на ноември. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

барселона завръщане стадион звезда строеж лионел меси камп ноу аржентинец

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Спортен нюзрум, еп. 89: Хулио бре, чети!

Спортен нюзрум, еп. 89: Хулио бре, чети!
Стоян Копривленски идва за световната титла и няма да има милост! (ВИДЕО)

Стоян Копривленски идва за световната титла и няма да има милост! (ВИДЕО)

"Супер абонати" ли са Левски на Христо Янев? (ВИДЕО)
Марчело Абонданца е новият треньор на волейболистките (ВИДЕО)

Марчело Абонданца е новият треньор на волейболистките (ВИДЕО)
Как Боряна Калейн спаси деня на една жена?

Как Боряна Калейн спаси деня на една жена?

Последни новини

Почина първият треньор с 1000 победи в НБА (ВИДЕО)

Почина първият треньор с 1000 победи в НБА (ВИДЕО)
ФИФА взима 10 500 лева от БФС. Вижте защо!

ФИФА взима 10 500 лева от БФС. Вижте защо!

"Супер абонати" ли са Левски на Христо Янев? (ВИДЕО)
9000 км за 7 дни — баскетболистките ни са под пара (ВИДЕО)

9000 км за 7 дни — баскетболистките ни са под пара (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV