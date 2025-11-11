Любов, благословена от Лионел Меси! (ВИДЕО)

Двама влюбени, красивият град Барселона, огромен букет и... Лионел Меси.

Как се стигна до тази колаборация? Съвсем случайно!

А късметлиите, в чиято връзка неволно се набърка световният шампион с Аржентина са Нил и Жизел.

Пред "Камп Ноу"

Влюбените гълъбчета демонстрираха своите чувства в близост до стадиона на Барселона, който продължава да е в реконструкция.

И докато Жизел показваше големия букет, подарен ѝ от любимия, и го прегръщаше чувствено, зад тях се появи Меси!

Аржентинецът премина бързо с охрана, а двойката беше в шок!

Изненада

Меси се появи преди дни в Барселона, като бившият му клуб, за който той игра 17 години (2004 - 2021), с удоволствие отвори вратите на "Камп Ноу" за него.

Иначе появата на аржентинеца в града е изненада, тъй като той играе от 2023 г. за Интер Маями и наскоро поднови договора си с клуба от САЩ.

Това обяснява и пълния ступор, в който изпаднаха Нил и Жизел, забелязвайки го да се разхожда по улиците.

"Видяхме, че бърза много, затова не го спряхме", обясни героинята в случката.

Нил пък качи видеото в "Тик Ток" с обяснение: "Любовта ни е благословена от Лионел Меси".

Видеото бързо се превърна в истински хит в социалните мрежи.

Меси се завърна

С Барселона Меси е 10-кратен шампион на Испания и 4-кратен победител в Шампионската лига. Той има в колекцията си и 7 Купи на краля и 7 Суперкупи на Испания.

Той качи снимки от посещението си на "Камп Ноу", като добави посланието: "Надявам се някой ден да мога да се върна! Не само за да се сбогувам като част от тима, което така и не успях да направя..."

Когато аржентинецът напусна Барселона в посока Пари Сен Жермен, това бе обявено на пресконференция, на която той се разплака.

