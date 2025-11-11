Любов, благословена от Лионел Меси! (ВИДЕО)

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футболната звезда неволно влезе във видео на влюбени

Reuters

Двама влюбени, красивият град Барселона, огромен букет и... Лионел Меси. 

Как се стигна до тази колаборация? Съвсем случайно

А късметлиите, в чиято връзка неволно се набърка световният шампион с Аржентина са Нил и Жизел.

Пред "Камп Ноу"

Влюбените гълъбчета демонстрираха своите чувства в близост до стадиона на Барселона, който продължава да е в реконструкция. 

И докато Жизел показваше големия букет, подарен ѝ от любимия, и го прегръщаше чувствено, зад тях се появи Меси

@nilitus28 Es una relación bendecida por D10S… @ #paratodalavida #messi #ramitodevioletas #911 #novia ♬ Un Ramito de Violetas - Manzanita

Аржентинецът премина бързо с охрана, а двойката беше в шок

Изненада

Меси се появи преди дни в Барселона, като бившият му клуб, за който той игра 17 години (2004 - 2021), с удоволствие отвори вратите на "Камп Ноу" за него

Иначе появата на аржентинеца в града е изненада, тъй като той играе от 2023 г. за Интер Маями и наскоро поднови договора си с клуба от САЩ. 

Това обяснява и пълния ступор, в който изпаднаха Нил и Жизел, забелязвайки го да се разхожда по улиците. 

"Видяхме, че бърза много, затова не го спряхме", обясни героинята в случката. 

Снимка: Reuters

Нил пък качи видеото в "Тик Ток" с обяснение: "Любовта ни е благословена от Лионел Меси".

Видеото бързо се превърна в истински хит в социалните мрежи. 

Меси се завърна

С Барселона Меси е 10-кратен шампион на Испания и 4-кратен победител в Шампионската лига. Той има в колекцията си и 7 Купи на краля и 7 Суперкупи на Испания. 

Той качи снимки от посещението си на "Камп Ноу", като добави посланието: "Надявам се някой ден да мога да се върна! Не само за да се сбогувам като част от тима, което така и не успях да направя..."

Когато аржентинецът напусна Барселона в посока Пари Сен Жермен, това бе обявено на пресконференция, на която той се разплака. 

