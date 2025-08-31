Лошо, Гуардиола, лошо...

Брайтън победи Манчестър Сити с 2:1 на „Амекс Стейдиъм“ в мач от третия кръг на Висшата лига. Арлинг Холанд откри резултата с третия си гол от началото на сезона, а влезлите от пейката Джеймс Милнър (дузпа) и Браян Груда донесоха трите точки за домакините.

За „небесносините“ това беше второ поредно поражение в шампионата и не вече са 12-и в таблицата с едва три точки. За „чайките“ това бе първи успех от старта на новата кампания и те се изкачиха на 10-а позиция.

Момчетата на Пеп Гуардиола нямат победа срещу днешните си съперници в последните три мача помежду им, като вече са с две поражения и едно равенство.

Мачът

Първото полувреме премина без особени положения пред двете врати. В 19'. Каору Митома получи пас в дълбочина от Дани Уелбек, но ударът му от границата на наказателното поле бе отразен от Джеймс Трафорд в ъглов удар. Шест минути по-късно пред „гражданите“ също се откри добър шанс, но изстрелът с глава на Холанд бе отразен от голлинията от стража на гостите Барт Вербруген.

В 34' „небесносините“ излязоха напред в резултата чрез головата машина Холанд. Оскар Боб и Омар Мармуш комбинираха пред пеналта на домакините, а египтянинът чукна технично топката към норвежката звезда, която не сгреши от границата на вратарското поле. Бившият играч на Борусия Дортмунд отбеляза своя 88-и гол в мач №100 във Висшата лига. Попадението на 195-сантиметровия централен нападател беше под №6 в шестте му двубоя срещу Брайтън в английския елит.

През втората част треньорът на „чайките“ Фабиен Хюрцелер направи промени в състава си, които се оказаха ключови за успеха на клуба от южния бряг. В 61' Джеймс Трафорд отрази силен удар на Якуба Минте, а четири минути по-късно Брайтън получи дузпа за игра с ръка на Матеуш Нунеш.

Влезлият от пейката 39-годишен ветеран Джеймс Милнър реализира от бялата точка и стана вторият най-възрастен футболист с гол във Висшата лига след Теди Шерингам. Бившият играч на Ливърпул се превърна и в най-възрастният реализатор от дузпа в английския елит.

В последната минута от редовното време другата резерва Браян Груда получи великолепно подаване от Каору Митома в дълбочина, а германецът хладнокръвно финтира стража на гостите Трафорд и донесе трите точки на своя тим.

В четвъртия кръг Брайтън гостува на Борнемут, а Сити приема у дома градския си съперник Манчестър Юнайтед.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK