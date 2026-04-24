bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо

Скандалната идея за Италия на световното — отхвърлена

Иран ще играе. Няма план Б, категорични са от ФИФА

Идеята ФИФА да допусне Италия на световното първенство през 2026 г. вместо Иран изглежда сензационна — но практически невъзможна.

Въпреки шумните политически сигнали и предложения от близки до администрацията на Доналд Тръмп фигури, централата на световния футбол остава категорична: няма резервен сценарий.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино ясно заяви позицията си:

„Иран ще играе. Няма план Б.“

Откъде тръгна идеята Италия да замени Иран?

Предложението идва от бизнесмена Паоло Дзамполи, свързан с вътрешни кръгове около Белия дом. Аргументът му е прост: четирикратният световен шампион не бива да отсъства от турнир, домакинстван от САЩ, Мексико и Канада.

Реалността обаче е различна.

Според регламентите на ФИФА мястото на евентуално отказал се участник се заема от отбор от същата конфедерация, в случая — Азия.

Какво ще стане, ако Иран се оттегли?

Правилникът на Мондиал 2026 е категоричен:

* минимум 275 000 евро глоба при отказ до 30 дни преди турнира
* минимум 550 000 евро глоба при отказ в последния месец
* възстановяване на всички получени средства за подготовка и
възможни допълнителни дисциплинарни санкции

Още по-важното: мястото почти сигурно ще остане в рамките на азиатската зона.

Реакцията в Италия: „Не така се стига до световно“

В Рим идеята беше посрещната студено. Министърът на спорта Андреа Абоди заяви ясно:

„Това не е възможно и не е правилно. Класирането се печели на терена.“

Сходна позиция изрази и президентът на Италианския олимпийски комитет Лучано Буонфилио: „Да участваш без да си се класирал би било обидно.“

Изказванията на американския президент, колебливите сигнали от Техеран и дипломатическите интерпретации в Европа превърнаха една хипотетична ситуация в международна тема.

Но към момента позицията на ФИФА остава непроменена: Иран участва, Италия — не.

Тагове:

сащ иран Италия световно първенство фифа война глоба политика отказ Доналд Тръмп

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV