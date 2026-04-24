Скандалната идея за Италия на световното — отхвърлена

Идеята ФИФА да допусне Италия на световното първенство през 2026 г. вместо Иран изглежда сензационна — но практически невъзможна.

Въпреки шумните политически сигнали и предложения от близки до администрацията на Доналд Тръмп фигури, централата на световния футбол остава категорична: няма резервен сценарий.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино ясно заяви позицията си:

„Иран ще играе. Няма план Б.“

Откъде тръгна идеята Италия да замени Иран?

Предложението идва от бизнесмена Паоло Дзамполи, свързан с вътрешни кръгове около Белия дом. Аргументът му е прост: четирикратният световен шампион не бива да отсъства от турнир, домакинстван от САЩ, Мексико и Канада.

Реалността обаче е различна.

Според регламентите на ФИФА мястото на евентуално отказал се участник се заема от отбор от същата конфедерация, в случая — Азия.

Какво ще стане, ако Иран се оттегли?

Правилникът на Мондиал 2026 е категоричен:

* минимум 275 000 евро глоба при отказ до 30 дни преди турнира

* минимум 550 000 евро глоба при отказ в последния месец

* възстановяване на всички получени средства за подготовка и

възможни допълнителни дисциплинарни санкции

Още по-важното: мястото почти сигурно ще остане в рамките на азиатската зона.

Реакцията в Италия: „Не така се стига до световно“

В Рим идеята беше посрещната студено. Министърът на спорта Андреа Абоди заяви ясно:

„Това не е възможно и не е правилно. Класирането се печели на терена.“

Сходна позиция изрази и президентът на Италианския олимпийски комитет Лучано Буонфилио: „Да участваш без да си се класирал би било обидно.“

Изказванията на американския президент, колебливите сигнали от Техеран и дипломатическите интерпретации в Европа превърнаха една хипотетична ситуация в международна тема.

Но към момента позицията на ФИФА остава непроменена: Иран участва, Италия — не.