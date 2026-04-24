Скандалната идея за Италия на световното — отхвърлена

Идеята ФИФА да допусне Италия на световното първенство през 2026 г. вместо Иран изглежда сензационна — но практически невъзможна.
Въпреки шумните политически сигнали и предложения от близки до администрацията на Доналд Тръмп фигури, централата на световния футбол остава категорична: няма резервен сценарий.
Президентът на ФИФА Джани Инфантино ясно заяви позицията си:
„Иран ще играе. Няма план Б.“
Предложението идва от бизнесмена Паоло Дзамполи, свързан с вътрешни кръгове около Белия дом. Аргументът му е прост: четирикратният световен шампион не бива да отсъства от турнир, домакинстван от САЩ, Мексико и Канада.
Реалността обаче е различна.
Според регламентите на ФИФА мястото на евентуално отказал се участник се заема от отбор от същата конфедерация, в случая — Азия.
Какво ще стане, ако Иран се оттегли?
* минимум 275 000 евро глоба при отказ до 30 дни преди турнира
* минимум 550 000 евро глоба при отказ в последния месец
* възстановяване на всички получени средства за подготовка и
възможни допълнителни дисциплинарни санкции
Още по-важното: мястото почти сигурно ще остане в рамките на азиатската зона.
В Рим идеята беше посрещната студено. Министърът на спорта Андреа Абоди заяви ясно:
„Това не е възможно и не е правилно. Класирането се печели на терена.“
Сходна позиция изрази и президентът на Италианския олимпийски комитет Лучано Буонфилио: „Да участваш без да си се класирал би било обидно.“
Изказванията на американския президент, колебливите сигнали от Техеран и дипломатическите интерпретации в Европа превърнаха една хипотетична ситуация в международна тема.
Но към момента позицията на ФИФА остава непроменена: Иран участва, Италия — не.