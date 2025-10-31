bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Меси печели толкова, че 22 клуба в MLS се чувстват бедни!

Тази цифра ще ви смае

Меси печели толкова, че 22 клуба в MLS се чувстват бедни!
Reuters

Лионел Меси, аржентинската легенда, отново доказва, че е не само футболен гений, но и машина за пари. Според последния годишен доклад на Асоциацията на играчите от Мейджър Лийг Сокър (MLSPA), суперзвездата е най-високоплатеният играч в американската лига за трета поредна година.

Заплата

Гарантираната му заплата е 20,45 милиона долара (около 18,6 милиона евро) сума, която надвишава почти наполовина доходите на втория в класацията, Хюн Мин Сон от Лос Анджелис.

Но това е само върхът на айсберга. Общите приходи на Меси през 2025 г., включително от спонсорски договори и извън терена, достигат астрономическите 135 милиона долара, което го прави вторият най-високоплатен спортист в света.

Снимка: Reuters

За сравнение, заплатата му е повече от общата сума, която 22 от 28-те клуба в MLS отделят за всички свои играчи.

Превъртя ли играта?

Пристигането на Меси в Интер Маями трансформира клуба и цялата лига. С бюджет за заплати почти 49 милиона долара, тимът от Форт Лодърдейл се превърна в истински магнит за топ футболисти, включително бившите му съотборници от Барселона като Серхио Бускетс, който е третият най-високоплатен играч в MLS с доход от 8,8 милиона долара.

Дани Алвеш стана проповедник в църква с тъмно минало (ВИДЕО)

Но истинското финансово господство на Меси идва извън терена. С многомилионни спонсорски договори с гиганти като Apple и Adidas, както и дялово участие в клуба след края на кариерата му, Меси не само печели, той променя финансовия пейзаж на американския спорт.

Снимка: Reuters

Първоначалният му договор с Интер Маями беше оценен на 150 милиона долара, а удължаването му до 2028 г. гарантира продължаващото му икономическо и спортно влияние.

Ламин Ямал страда от неизлечима болест, мъчила и Лионел Меси

лионел меси флорида mls съотборници Интер Маями

