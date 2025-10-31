Наказаха 152 турски съдии за залози, усъмниха се в мач на Мъри Стоилов

Примката в Турция се затяга. По-малко от седмица след гръмването на новината, че 371 от 571-те турски съдии, които ръководят мачове в професионалните лиги на страната, имат сметки за залагания в бетинг-сайтове, а 152 от тях активно правят залози, вече има и наказания.

Дисциплинарният съвет по професионален футбол на Турция наказа 152 съдии, като санкциите варират от 8 до 12 месеца. Разследване се води и от Прокуратурата.

В същото време в ход е разследване срещу трима рефери от най-високото ниво - Зорбай Кючук, Мелих Курт и Мертджан Тубай. Кючюк е подал жалба, след като разбрал, че името му е намесено в скандала със залози.

"Подадохме жалба, защото бяха открити сметки на мое име. Дойдохме тук, за да разкрием фактите и предприехме необходимите стъпки. Бих искал да обясня много по-подробно, но това е всичко, което мога да направя заради професията си", обясни Кючук, отричайки обвиненията.

Какво се случи?

Преди няколко дни председателят на Турската футболна федерация (TФФ) Ибрахим Хаджъосманоглу разкри пред медиите за скандалния казус.

"Като федерация започнахме от собствения си двор. Първите проверени са реферите, които са едновременно гордостта и болезнената точка на футбола. Въз основа на данните, които получихме от държавните разследващи агенции, и работата на нашите професионалисти по темата, беше разкрито, че 371 от 571-те активни съдии от професионалните лиги имат сметки за залагания".

"Беше установено, че 152 от тези 371 съдии активно залагат. Това включва 7 главни съдии в Суперлигата, 15 помощник-съдии от Суперлигата, 36 съдии и 94 асистенти от Втора и Трета лига. Сред тях 10 съдии са направили над 10 000 залога, а един съдия е направил 18 227 залога. 42 съдии са направили залози на над 1000 футболни мача всеки от тях. Има рефери, които са направили еднократни залози".

Междувременно Ахмет Йозер, лидер на Републиканската народна партия, излезе с твърдение, че 5,5 млн. турски лири са били заложени да има червен картон на мача между Гьозтепе и Галатасарай, пише изданието bugunkibris.com.

В България

Преди около месец Българският футболен съюз (БФС) спря правата на 46 футболисти, треньори и служебни лица (в това число помощен персонал) заради залози. Оказва се, че част от замесените футболисти са залагали на мачове на собствените си отбори.

Дисциплинарната комисия взе решение нарушителите да бъдат глобени с по 10 хил. лв и да останат без състезателни права, докато не платят санкцията.

