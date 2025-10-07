От Серия "А" до супермаркета

Познахте ли го на снимката? Животът на Томас Бролин е като футболен мач с изненадващ обрат в последната минута. На 28 години, когато мнозина биха му завиждали за четвъртото място в „Златната топка“ и славата в Парма, Лийдс и Кристъл Палас, той просто… излезе през парадния вход. И започва да продава прахосмукачки.

„Животът е твърде кратък, за да не се забавляваме“, казва Бролин, като че ли току-що е излязъл от някой филм на Уди Алън. И всъщност, неговият живот си е малък блокбастър – футболист, предприемач, музикален продуцент, ресторантьор, покер играч и… експерт по почистването на дома.

Сбогом, футбол!

Причината за тази внезапна смяна на посоката? Един странен изобретател и неговата новаторска прахосмукачка. „Бях омагьосан от идеята и веднага основах компания с него. И така, сбогом, футбол!“, признава Бролин.

Съветите на приятели и колеги да „не бърза“ той просто игнорира: „28 е твърде рано за пенсиониране, казваха ми. Но аз им отвръщах: "Ако си изживял 28 години като мен, защо да чакам?"

Разбира се, сърцето му още тупти за Парма – но не заради триумфите на терена, а заради малките удоволствия: готвене, дуели по тенис на маса с Джанфранко Дзола (които, между другото, често губеше) и приятелства, които остават вечни.

И ако трябва да споменем и името на друг велик съперник от онези години – Христо Стоичков, Бролин с усмивка признава, че конкуренцията с него на терена е била едновременно предизвикателство и удоволствие. „Стоичков беше невероятен – не само голмайстор, но и истинска звезда на терена. Мисля, че точно такива моменти правят играта незабравима.“

"Не мога да се грижа за 25 души, дори със себе си се мъча"

А покерът? „На масата бях спокоен като на терена. Можех да държа карти, които да ме разтърсят, но никога не показвах емоции. Все пак и това ми омръзна.“

Днес Бролин следи футбола отстрани, но идеята за треньорство е абсолютно изключена: „Не мога да се грижа за 25 души, дори със себе си се мъча. Моето щастие е в малките моменти – игри на падел, голф и… прахосмукачки.“

От първия му гол в Серия А, скочил с глава като 175-сантиметров гигант, до продажбата на домакински уреди, Томас Бролин доказва, че животът е за тези, които се осмеляват да сменят ролите. Кой казва, че футболната звезда не може да бъде и продавач на прахосмукачки?

