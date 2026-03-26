Неймар поканил наша скандална певица в Париж, а след това ѝ се разсърдил (ВИДЕО)

Звездата на бразилския футбол Неймар може да се слави с много трофеи, перфектна техника и умения на терена, но и с... кашата в личния си живот.

Преди години, когато играеше за Барселона и Пари Сен Жермен, любовните му подвизи и купонджийските му излизания често занимаваха таблоидите. В тях можеше да участва и една от най-скандалните български певици, ако... той не се беше разсърдил.

Това разкара самата Диона в подкаста на бившия футболист Благой Георгиев.

Видеото

Певицата, която в последните години няколко пъти бе в новините и не заради музиката ѝ, а заради няколко нарушения на закона, се похвали, че бразилецът сам я е потърсил. Случката е от 2021 г., когато Неймар бе част от ПСЖ.

Тя показа и клип, изпратен лично до нея.

"Ти знаеш ли, че съм си писала с Неймар. Гледаше ми сторирата. Покани ме във Франция. Той ми беше звънял на камера. Беше ми пратил едно клипче и аз съм направила скрийн рекордър. И той ми се разсърди. Вика: "Ти затова ли си пишеш с мен? Да си снимаш клипчета?". И оттогава загубихме връзка. Спрях да си пиша с него. След това си бяхме си писали малко. Само като разбрах, че там... жени ли се, дете ли има...

2021 г. Отдавна е било. Беше ми писал "Come to Paris. I like your style" ("Ела в Париж. Харесвам стила ти"). Бях му писала, че ми трябват билети за Париж. И той ми пише "Let me know when" ("Кажи кога").

Аз му пиша, че е много сладък. И той после ми се беше разсърдил и ми беше казал: "Ти си пишеш с мен, за да си снимаш разговорите с мен", разказа Диона пред Благой Георгиев.

View this post on Instagram A post shared by mach.bg | #1 Football News Website in (@mach.bg)

Скандалите

Диона е сред популярните певици у нас, но определено не може да стои далеч от скандалите. През 2024 г. тя първо получи условна присъда и глоби в размер на около 30 000 лева заради шофиране под влиянието на кокаин.

Месец по-късно тя рекламира "енергиен прах", който се приема през носа.

Неймар няма чак такива провинения, но често е обект на дискусии заради личния му живот. В последните години футболистът се "кротна" до майката на дъщеря му Бруна Бианкарди. Смята се, че тя му е простила всички изневери, които са 92 на брой.

Снимка: Instagram

Бруна роди две от дъщерите му - Мави и Мел. Бразилецът има и още една наследница от връзка, докато официалната му половинка е била бременна.

Той има и син Давид Лука, който е на 14 години.

Диона не е първата българка, с която свързват Неймар. През 2019 г. се появи негова снимка с варненката Христина Христова. Няма нищо скандално в тази среща, тъй като двамата са били заедно на парти.