Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Обвиниха Джани Инфантино в изнудване „Подкрепи ме или няма пари!“ Снимка: Reuters

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е изправен пред най-сериозната криза в управлението си. След атаките от УЕФА и призивите за вот на недоверие от английската и уелската футболна асоциация, срещу него избухна нов скандал.

Принц Али бин Ал Хюсеин - президент на Йорданската футболна асоциация и бивш кандидат за шеф на ФИФА, отправи тежки обвинения. В публикация в социалната мрежа X той заяви, че е бил притискан да подкрепи преизбирането на Инфантино срещу обещание за финансова помощ.

„По време на световното първенство ми беше казано, че ако подкрепя Инфантино, това ще помогне значително на нашата федерация. Това е изнудване, на което няма да се поддадем“, написа принцът.

Той разкри още, че Йордания все още чака неизплатени премии от ФИФА, срещнала е сериозни проблеми с визите за феновете си и е понесла сериозни данъчни разходи по време на Мондиал 2026.

„В Йордания се гордеем с етичните си принципи. Не подкрепяхме Инфантино преди и няма да го правим сега. Няма да приемем никакво изнудване“, казва принц Али.

Натискът върху Инфантино расте и отвътре. Легендарният Арсен Венгер публично се разграничи от идеята за продажба на бъдещи приходи от световните първенства на частни инвеститори, а генералният секретар на ФИФА Матиас Графстрьом определи случващото се като „тъжна и смущаваща поредица от събития“.

Все повече влиятелни фигури във ФИФА се дистанцират от президента, а само дни след края на Мондиал 2026 позициите на Инфантино изглеждат по-разклатени от всякога.

На този фон - първият човек в световния футбол, е свикал извънредна кризисна среща с висши ръководители на световната футболна централа в Рабат, Мароко, съобщава The Times.