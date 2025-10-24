Опс, телевизионна водеща за малко да остане без блуза в ефир! (ВИДЕО)

Да си забравиш текста, да се объркаш, да "забиеш", дори да паднеш е за предпочитане пред това да... ти се скъса блузата в ефир! Питайте всички водещи!

Но пък с такъв проблем трябваше да се справя известната спортна журналистка Кейт Скот.

И тя не загуби самообладание!

Инцидентът

Скот е домакин на студиата за Шампионска лига в Англия. Тя си партнираше с Мика Ричардс, Тиери Анри, Клинт Демпси и Джейми Карагър при излъчванията на срещите от последния кръг на най-силния европейски клубен турнир.

И точно когато Скот и Демпси се поздравиха... блузата не издържа.

Дрехата се разкъса под мишницата, а Кейт действа абсолютно професионално!

Kate Scott with the cat-like reflexes to save her top pic.twitter.com/HXDKV7nfkK — Awful Announcing (@awfulannouncing) October 22, 2025

"Ще говорим за италиански футбол с италианската легенда Алесандро дел Пиеро след рекламите...", продължи тя, докато придържаше скъсаната блуза.

"Това "Гучи" ли е?", опита да се пошегува Ричардс, но получи остър отговор "По-добре да не е!".

Анри пък през цялото време я имитираше как придържа блузата.

Професионалист от класа

Кейт Скот е една от най-разпознаваемите водещи в британския ефир.

Тя е била водеща на студиа за олимпийските игри, за световни и европейски първенства по футбол, за различни спортни събития по цял свят.

Преди месец именно Кейт бе водеща на церемонията по връчване на "Златната топка".

Тя е известна и с фамилията на бившия си съпруг Рамтин Абдо, с който се разделиха през 2016 г. През септември 2024 тя стана съпруга на боксьора Малик Скот.

