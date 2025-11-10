От финала на световното до границите на смъртта

Андре Шюрле, бившият германски национал, чиято асистенция помогна на Германия да спечели световното първенство през 2014 г., напусна футбола в разгара на славата си. Но животът му след това е не по-малко драматичен.

Днес той води съвсем различен живот, посветен на изследване на човешката издръжливост – физическа и психическа – в екстремни условия, далеч от светлините на прожекторите и футболните игрища.

След пенсионирането си Шюрле се посвещава на семейството си и, най-важното, на себе си. Повратният момент идва случайно, докато гледа видеоклип в YouTube за Вим Хоф, известен като „Ледения човек“. Методът на Хоф, базиран на три стълба – контролирано дишане, излагане на силен студ и медитация. Той решава да опита.

Снежна буря при температури от -20 °C

Първите му стъпки са скромни – потапяне в ледена вода във ваната и упражнения за дълбоко дишане. Но скоро любопитството му се превръща в страст. Той се присъединява към екстремен лагер в Полша, където под наблюдението на експерти изкачва планина насред снежна буря при температури от -20°C, облечен само с къси панталони. Вятърът пронизва кожата му като хиляди игли, но това не го отказва, всяка крачка е тест за тялото и волята му.

„Това беше най-трудното психическо и физическо преживяване в живота ми“, споделя Шюрле в Instagram, придружено от кадри, които спират дъха – ледени върхове, замръзнали капки пот по лицето му, ръце, впити в скалите.

Не спира дотук. Той се потапя дълбоко в света на биохакинга – практиката за оптимизиране на тялото и ума чрез съзнателни решения. Променя диетата си, режима на сън, ежедневието си. Започва да бяга маратони, включително в Барселона, и да се изправя пред ултрамаратони в тосканските хълмове.

Гледа към Мон Блан

Новите му предизвикателства включват алпинизъм – изкачва най-високия връх в Германия, Цугшпице (почти 3000 м над морското равнище), без риза, и Гран Парадизо в Италия (над 4000 м). „Толкова съм щастлив, че съм жив. Имах толкова много моменти по време на това пътуване, в които бях истински благодарен, че оцелях“, казва Шюрле след Гран Парадизо. Вече планира Триглав (2864 м), Монте Роса (4634 м) и Мон Блан (4809 м).

Андре отива още една крачка напред – впуска се в „Last Soul Ultra Marathon“ в Германия. Това е брутално състезание със 100 участници, 6,7-километрово трасе, където всеки състезател трябва да завършва по една обиколка на всеки час, докато не остане само един на крака. „Не можеш да имаш страхотен и пълноценен живот, ако просто правиш това, което правят всички останали“, казва той.

Паралелно с физическите си подвизи, Андре и бившият му съотборник Марио Гьотце се впускат и в бизнес – инвестиции в медицински канабис, платформи за фентъзи футбол и други проекти. Но футболната сцена остава завинаги в сърцето му.

В 113-ата минута на финала на световното първенство през 2014 г., на легендарния стадион „Маракана“, Германия и Аржентина играят при 0:0. Шюрле, влязъл като резерва, получава топката на лявото крило, преминава двама защитници и подава перфектно в наказателното поле. Марио Гьотце успокоява топката и я праща във вратата. Германия е световен шампион. Асистенцията на Шюрле обикаля света и го превръща в икона.

След футбола той търси баланс, наема „лайф коуч“ и открива удовлетворение извън терена. Днес Андре Шюрле е изследовател на човешкия потенциал, атлет, биохакер, предприемач и вдъхновение за всички, които искат да преминат границите си.

