От финала на световното до границите на смъртта

Възраждането на Андре Шюрле

От финала на световното до границите на смъртта

Андре Шюрле, бившият германски национал, чиято асистенция помогна на Германия да спечели световното първенство през 2014 г., напусна футбола в разгара на славата си. Но животът му след това е не по-малко драматичен.

Днес той води съвсем различен живот, посветен на изследване на човешката издръжливост физическа и психическа в екстремни условия, далеч от светлините на прожекторите и футболните игрища.

След пенсионирането си Шюрле се посвещава на семейството си и, най-важното, на себе си. Повратният момент идва случайно, докато гледа видеоклип в YouTube за Вим Хоф, известен като Ледения човек“. Методът на Хоф, базиран на три стълба контролирано дишане, излагане на силен студ и медитация. Той решава да опита.

Снежна буря при температури от -20°C

Първите му стъпки са скромни потапяне в ледена вода във ваната и упражнения за дълбоко дишане. Но скоро любопитството му се превръща в страст. Той се присъединява към екстремен лагер в Полша, където под наблюдението на експерти изкачва планина насред снежна буря при температури от -20°C, облечен само с къси панталони. Вятърът пронизва кожата му като хиляди игли, но това не го отказва, всяка крачка е тест за тялото и волята му.

Това беше най-трудното психическо и физическо преживяване в живота ми“, споделя Шюрле в Instagram, придружено от кадри, които спират дъха ледени върхове, замръзнали капки пот по лицето му, ръце, впити в скалите.

Не спира дотук. Той се потапя дълбоко в света на биохакинга практиката за оптимизиране на тялото и ума чрез съзнателни решения. Променя диетата си, режима на сън, ежедневието си. Започва да бяга маратони, включително в Барселона, и да се изправя пред ултрамаратони в тосканските хълмове.

Гледа към Мон Блан

Новите му предизвикателства включват алпинизъм изкачва най-високия връх в Германия, Цугшпице (почти 3000 м над морското равнище), без риза, и Гран Парадизо в Италия (над 4000 м). Толкова съм щастлив, че съм жив. Имах толкова много моменти по време на това пътуване, в които бях истински благодарен, че оцелях“, казва Шюрле след Гран Парадизо. Вече планира Триглав (2864 м), Монте Роса (4634 м) и Мон Блан (4809 м).

Андре отива още една крачка напред впуска се в Last Soul Ultra Marathonв Германия. Това е брутално състезание със 100 участници, 6,7-километрово трасе, където всеки състезател трябва да завършва по една обиколка на всеки час, докато не остане само един на крака. Не можеш да имаш страхотен и пълноценен живот, ако просто правиш това, което правят всички останали“, казва той.

Паралелно с физическите си подвизи, Андре и бившият му съотборник Марио Гьотце се впускат и в бизнес инвестиции в медицински канабис, платформи за фентъзи футбол и други проекти. Но футболната сцена остава завинаги в сърцето му.

В 113-ата минута на финала на световното първенство през 2014 г., на легендарния стадион Маракана“, Германия и Аржентина играят при 0:0. Шюрле, влязъл като резерва, получава топката на лявото крило, преминава двама защитници и подава перфектно в наказателното поле. Марио Гьотце успокоява топката и я праща във вратата. Германия е световен шампион. Асистенцията на Шюрле обикаля света и го превръща в икона.

След футбола той търси баланс, наема лайф коуч“ и открива удовлетворение извън терена. Днес Андре Шюрле е изследовател на човешкия потенциал, атлет, биохакер, предприемач и вдъхновение за всички, които искат да преминат границите си.

