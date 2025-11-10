Пазеше Зидан и загуби всичко за една нощ

Когато вратите на затвора се затвориха, знаех, че адът е на път да започне.“ Така започва разказът на Антонио Белависта – бивш капитан на Бари, символ на борбения дух на клуба, който е делил терена със Зинедин Зидан, Роберто Баджо и Франческо Тоти.

Белависта е дете на стадион „Свети Никола“, родено сред трибуните и израснало с мечтата да остави сърцето си на терена. Девет сезона той носи фланелката на Бари, отдавайки се изцяло на играта, докато една сутрин животът му не се променя завинаги.

На 1 юни 2011 г., на разсъмване, полицейски сирени и почукване на вратата прекъсват ежедневието му. Арестуван е като част от едно от най-големите разследвания за уредени мачове в Италия.

15 дни зад решетките

„Трябваше да си опаковам най-необходимото. Качиха ме в микробус и ме откараха. Тези 15 дни зад решетките бяха ад. Единствената утеха беше мачът с останалите затворници в сряда“, спомня си Белависта.

„Четях по цял ден, дори нямах сили да стана от леглото. Мачовете бяха единствената светлина. Веднага признах вината си и платих за грешките си. Някои нямаха смелостта да го направят. Семейството ми ме спаси. Любовта им ми помогна да се изправя. Кариерата ми се срина за една нощ, никой вече не помнеше мачовете, само обвиненията. Но искам да кажа – никога не съм нареждал мачовете на отбора си.“

Следват дълги съдебни процеси, обжалвания и години на мълчание. Италианската футболна федерация го отстранява, но животът му не спира.

Забраната да работи като треньор

Белависта основава футболна академия в Битонто с над 150 деца – въпреки забраната да работи като треньор. „Това ме нарани най-много“, признава той.

14 години по-късно новината, която е чакал дълго време, пристига: президентът на Италианската футболна асоциация подписва помилването му. „Всеки заслужава втори шанс. Най-накрая мога да се върна на пейката. Стигнах дъното, но започвам отначало. Днес управлявам семейна строителна компания и няколко заведения за обществено хранене, а от 2022 г. съм и съветник в градския съвет на Битонта, моя роден град.“

През кариерата си Белависта е изиграл повече от 270 мача в Серия "А" и "Б". „Като дете гледах Бари от трибуните, а по-късно станах негов капитан – това е най-голямата ми гордост. Веднъж треньорът ми каза: „Ти пази Зидан!“. Бях залепен за него през всичките 90 минути, не му дадох да диша. Загубихме с 0:2, но след мача си стиснахме ръцете. Това не се забравя...“

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK