Появи се нова версия за трагедията с фенове на ПАОК (ВИДЕО)

7 загинаха при тежка катастрофа в Румъния

Появи се нова версия за трагедията с фенове на ПАОК (ВИДЕО)

Появи се нова версия за ужаса в Румъния, при който загинаха 7 фенове на ПАОК. Според един от оцелелите, автоматичната система за запазване на лентата на движение при включен мигач е причината за тежката катастрофа.

Информацията разпространи в-к Катимерини, като се позовава на думите на гръцки лекар, посетил пострадалия.

На видеозаписа от катастрофата край Тимишоара, се вижда, че бусът с привърженици на ПАОК, пътуващи за двубоя с френския Олимпик Лион в Лига Европа, изпреварва цистерна и прави опит да се върне в своето платно на движение. Мигачът за ляв завой обаче остава включен, ванът се връща в насрещната лента и се удря челно в тир.

Заключен волан

Д-р Димитрис Кукулас твърди, че пострадалият му е казал. че системата на автомобила е заключила волана, попречвайки му да се върне в лентата си след изпреварването.

"Асистентът за запазване на лентата на движение" модерна система, която предпазва от неволно излизане на превозното средство от собствената лента. Тя използва камери и сензори за засичане на маркировката на лентата, предупреждава водача или леко намества волана, за да задържи автомобила в платното.

Разследването продължава. Според последните информации, в микробуса са намерени две пликчета с растително съдържание и едно с бяла субстанция. В кръвта на 29-годишния водач пък са намерени следи от забранени вещества.

Свидетел на касапницата със загиналите фенове: Шофьорът пуши канабис

