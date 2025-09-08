bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Потресаващи кадри от апартамента на украински футболист след руска атака

Съпругата и детето му са били вътре

Украинският полузащитник Георгий Судаков сподели видео, показващо мъчителното изпитание, което семейството му преживява. Апартаментът му в Киев е бил разрушен, докато съпругата и детето му са били вътре. Судаков е под наем в Бенфика от Шахтьор Донецк, като португалският клуб може да го привлече за постоянно през следващото лято.

23-годишният мъж живее в Португалия, но семейството му е в Украйна, която е във война с Русия от 2022 г.

Тази седмица Киев е обект на руски атаки, като семейството на Судаков е сред засегнатите. Съпругата му Елисавета, 3-годишното им дете Милана и майка му в момента са в Киев.

Кадрите, споделени от Судаков, показват значителните щети, причинени от руски атаки с дронове. Виждат се отломки, а в коридорите е пълно с вода.

Боксьорът, който победи Кличко, загина, защитавайки дъщеря си

Судаков в момента е с националния отбор на Украйна, който загуби с 0:2 от Франция в петък в мач, игран в Полша. Съпругата, детето и майката бяха вкъщи по това време“, написа футболистът.

Украинските военновъздушни сили обявиха, че четирима души са били убити и 44 са били ранени след атаките, като Русия е изстреляла 805 дрона и 13 ракети.

Откакто дебютира в националния отбор през 2021 г., Судаков е играл 30 пъти за страната си и има на сметката си 3 гола.

Украинец губи титлата си на гросмайстор заради измама

