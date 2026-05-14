ПСЖ сломи преследвача и спечели титлата отново

Пари Сен Жермен отново е шампион на Франция! Столичани спечелиха историческа пета поредна титла, след като победиха с 2:0 преследвача Ланс като гости в мач от 33-ия кръг.

Двубоят щеше да е много по-напрегнат, ако се беше провел на първоначално определената дата - 11 април. Тогава обаче от местната федерация избраха да го отложат, за да предоставят на ПСЖ повече време за подготовка преди четвъртфиналния реванш с Ливърпул в Шампионската лига.

Решението не се хареса на Ланс, а днес задачата на ПСЖ беше по-различна. Фаворитът трябваше само да избегне поражение, за да ликува след последния съдийски сигнал.

Новият стар крал на футболна Франция

На Стад Болар-Делели, Ланс започна по-активно, но първата голова възможност беше пропиляна от Дро Фернандес от гостите. Впоследствие стражът Матвей Сафонов спря Уесли Саид, преди Иля Забарний да изчисти от голлинията след удар с глава на Адриен Томасон.

В 29' обаче носителят на "Златната топка" Усман Дембеле намери Хвича Кварацхелия и грузинецът даде аванс на ПСЖ.

Ланс притисна парижани, но Сафонов отново беше непробиваем. Руският вратар отрази удари на Саид, Абдала Сима и резервата Ален Сен-Максимен, за да завърши с впечатляващите 8 спасявания.

ПСЖ сломи Ланс в третата минута от петте добавено време, когато появилият се като смяна Ибрахим Мбайе оформи крайния резултат.

По този начин ПСЖ окупира върха в Лига 1 за 14-и път и гледа към дубъл от титла и Шампионска лига във втори пореден сезон.

За Ланс също остава един много важен мач - финалът за Купата на страната на 22 май, когато съперник ще бъде отборът на Ница.