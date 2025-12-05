Расизъм, изнасилване и смъртни заплахи: Уикендът на един мениджър

Представяте ли си на ежедневна база да получавате стотици обидни съобщения, които стигат до сексуални или смъртни заплахи? Е, едни от най-разпознаваемите лица на Висшата лига нямат нужда да си го представят- това е тяхната реалност.

Проучване на BBC показва, че над 2000 обидни публикации са качени в социалните мрежи в рамките на само един уикенд. Изследваният период е 8 и 9 ноември, като постовете засягат мениджъри и футболисти от Висшата лига и женския елит на Англия.

Най-активната платформа за разпространение на омраза е "X" или бившият "Twitter". Там са 82% от всички публикации, касаещи мениджъри и футболисти. Останалите 18% се разпределят в "Инстаграм" и "Фейсбук".

Кои са хората под прицел?

Класацията за получен хейт оглавява мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим, който за съответния уикенд е получил над 160 съобщения, съдържащи език на омразата. Топ 3 допълват неговите колеги Арне Слот и Еди Хау, които са споменати над 100 пъти в социалните мрежи.

Футболистите също са обект на сериозен негативизъм. Сред най-споменаваните имена в постовете са Арлинг Холанд, Гранит Джака и Матайс Де Лихт.

Женската суперлига също е засегната. Голямата жертва на първенството е мениджърката на женския отбор на Челси Соня Бомпастор. Думите по неин адрес стигат до заплахи за изнасилване, хомофобия и други.

"Имам семейство, както и деца. Те не искат да виждат тези коментари онлайн. Те са невръстни и хората трябва да осъзнаят, че тези неща могат да имат ефект върху тях също", споделя тя.

Как се справят с проблема в Англия?

Някои от най-големите клубове на Острова вече са взели мерки, които да ограничат онлайн тормоза, оказван върху публични личности, свързани с отборите. Арсенал е един от примерите, при които се наблюдава около 90% спад в броя на феновете, които отправят обиди към собствените си играчи, мениджър и собственици.

Начинът, по който се постига този ефект, е предприемането на активни действия, включително внедряване на образователни програми и ограничаване на достъпа на фенове до стадиона, които са идентифицирани като отправящи обиди.

Директорът на Висшата лига по защита на съдържанието Тим Купър потвърждава: "Постоянно наблюдаваме мачовете, където може да се случат злоупотреби. Търсим моментите, задействащи омраза, като отбелязани голове, пропуснати дузпи или дори неща като жълти и червени картони."

