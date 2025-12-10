bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Развод!? Съпругата на Гуардиола се изнесе окончателно

Край на идеалното семейство

Развод!? Съпругата на Гуардиола се изнесе окончателно

От почти година испанските медии спекулират за евентуална раздяла между мениджъра на Манчестър Сити Пеп Гуардиола и неговата съпруга Кристина Сера, които дълго време бяха считани за едно от най-стабилните семейства в страната.

Слуховете за охлаждане на отношенията им периодично отслабваха и се засилваха, но нова информация, разпространена от телевизионното предаване „И аора Сонсолес“, отново насочи вниманието към темата.

Според медията Кристина Сера е напуснала фамилното имение в престижния квартал "Педралбес", оценявано на около 10 милиона евро, където досега живееше с малката им дъщеря Валентина.

“20 паса за нищо!” — Батистута разкъса философията на Пеп

Публикации в испанската преса твърдят, че тя вече е придобила собствен имот в централната зона в каталунската столица „Ейшампле“, което според коментаторите може да се окаже решителен знак, че двамата са поели към окончателна раздяла и нов етап в живота си.

манчестър сити развод дом хосеп гуардиола съпруга дъщеря апартамент имение кристина сера

