Развод!? Съпругата на Гуардиола се изнесе окончателно

От почти година испанските медии спекулират за евентуална раздяла между мениджъра на Манчестър Сити Пеп Гуардиола и неговата съпруга Кристина Сера, които дълго време бяха считани за едно от най-стабилните семейства в страната.

Слуховете за охлаждане на отношенията им периодично отслабваха и се засилваха, но нова информация, разпространена от телевизионното предаване „И аора Сонсолес“, отново насочи вниманието към темата.

Според медията Кристина Сера е напуснала фамилното имение в престижния квартал "Педралбес", оценявано на около 10 милиона евро, където досега живееше с малката им дъщеря Валентина.

Публикации в испанската преса твърдят, че тя вече е придобила собствен имот в централната зона в каталунската столица „Ейшампле“, което според коментаторите може да се окаже решителен знак, че двамата са поели към окончателна раздяла и нов етап в живота си.

