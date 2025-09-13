bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Дъно! Обвиниха го в афера с вдовицата на Жота! (СНИМКА)

Рубен Невеш дава на съд португалски таблоид

Дъно! Обвиниха го в афера с вдовицата на Жота! (СНИМКА)
Reuters

Трагичната смърт на португалския футболист Диого Жота и брат му Андре Силва разтърси целия свят.

Докато семейството, приятелите, феновете и футболният свят скърбят, някои използват тази ужасяваща семейна трагедия за евтини сензации.

Така популярният португалски таблоид „TV Guia“ публикува на корицата си снимка на най-добрия приятел на Жота Рубен Невеш и вдовицата на португалския ас Рута Кардозу с намерението да ги представи като влюбена двойка.

Приятелски поздрав между Невеш и Рута

Снимката е направена в момент на приятелски поздрав между Невеш и Рута, по време на почитта към трагично загиналия ас на Ливърпул.

Текстът разглеждаше приятелството между Невеш и Жота, но снимката предизвика обществен гняв и ожесточена реакция от страна на футболиста на Ал Хилал.

50 000 плакаха за Жота:

„Човекът, който избра тази снимка за първа страница, не заслужава да бъде щастлив. С жена ми сме заедно повече от 11 години, имаме семейство, с което се гордея и никога не сме били част от никакъв скандал. Помагали сме на Рута и семейството ѝ с каквото можем и ще продължим да го правим. Гордея се със съпругата и семейството си, а също така се гордея и със силата, показана от Рута. Винаги ще бъдем до нея“, каза Невеш.

Съдебно производство

Твърди се, че футболистът веднага е започнал съдебни производства, решил е да съди изданието, което се е опитало да увеличи тиража си по грозен начин.

Снимка: Sky Sports

Невеш и Жота играеха заедно за Порто, Уулвърхемптън и португалския национален отбор. След смъртта на Жота, Невеш оказа голяма подкрепа на Рута и трите ѝ осиротели деца. Наскоро си направи татуировка, изобразяваща Жота и него в прегръдка, и в чест на приятеля си реши да носи фланелката с №21 21 до края на кариерата си в националния отбор.

Отвратително: Спечелиха 75 000 евро от смъртта на Жота и след това изчезнаха!
